Doppio premio per SMC agli EMEA Partner of the Year Award di Liferay

L’azienda italiana si è distinta nei volumi di vendita e nell’account management, e nello sviluppo di soluzioni verticali personalizzate

In occasione del recente Partner Summit svoltosi a Milano, Liferay ha annunciato i vincitori degli EMEA Partner of the Year Award 2018.

Si tratta del riconoscimento dell’impegno dei partner nel supportare e rispondere alle esigenze dei clienti e nel raggiungimento degli obiettivi di business attraverso la proposta e la vendita delle soluzioni di Liferay in EMEA lo scorso anno.

Tra i vincitori dei Liferay EMEA Partner of the Year Awards, a spiccare è stata l’italiana SMC, che ha iniziato a lavorare con Liferay dieci anni fa e ha contribuito a creare l’ecosistema dell’azienda in Italia.

A lei sono andati sia il premio in qualità di EMEA Partner of the Year “per l’eccellente risultato nei volumi di vendita e nell’account management, garantendo un servizio clienti di livello elevato”

Sempre SMC si è aggiudicata l’EMEA Innovation Partner of the Year per lo sviluppo e la fornitura di soluzioni verticali personalizzate e performanti per rispondere a esigenze specifiche di determinati clienti.

Nello specifico, SMC ha sviluppato “IoT Experience”, una soluzione basata su Liferay DXP. IoT Experience, nell’ambito Indistria 4.0, riceve ed elabora i dati delle macchine di produzione connesse in rete all’interno di aziende manifatturiere e trasforma le informazioni grezze in insight utilizzabili.

La soluzione per il mondo IoT può essere utilizzata anche in contesti non industriali integrata con strumenti esistenti di BI, che permettono di monitorare lo stato di salute delle macchine (elettrodomestici ad esempio) e forniscono la possibilità di realizzare azioni di manutenzione preventiva.

Gli altri premi assegnati

La belga ACA IT Solutions si è aggiudicata l’EMEA Social Responsibility Partner of the Year, mentre la tedesca Unymira USU ha portato a caso la nomina di EMEA Marketing Excellence Partner of the Year lasciando a Ricoh IT Services Spagna l’EMEA Best Contribution to New Business con nuovi progetti e clienti.

Infine, i partner che hanno ottenuto (per area geografica di competenza) il Rising Star Partners of the Year Liferay sono stati:

Europa: clavis IT (Svizzera)

Middle East: Ejada

Africa: Zango

Come riferito in una nota ufficiale da Karen Newnam (nella foto), Director of Global Alliances di Liferay: «I partner sono fondamentali per il successo di Liferay. Siamo molto fortunati di poter collaborare con un ampio ecosistema globale di partner attivi ed è un onore per noi poterli supportare a consolidare il rapporto con i clienti e a raggiungere i risultati di business».