Cresce la gamma MFP A3 a colori di Sharp

La serie Advanced e Essentials si amplia ulteriormente con quattro nuovi modelli a colori per alti volumi di stampa

Lanciata la scorsa primavera, la gamma delle multifunzione a colori delle serie Advanced e Essentials di Sharp è stata ampliata con 4 nuovi modelli di stampanti ad alta velocità. Si completa, così, la famiglia di questi prodotti per un totale di 14 modelli in grado di stampare dalle 26 alle 60 pagine al minuto.

Progettati per rispondere alle esigenze di gruppi di lavoro particolarmente attivi, ampliano la gamma delle MFP a colori offrendo un livello di sicurezza all’avanguardia e una maggiore integrazione nel cloud, i nuovi modelli MX-5051, MX-6051, MX-5071, MX-6071 sono progettati per gruppi che gestiscono carichi di lavoro elevati.

Nello specifico, le ultime soluzioni proposte sono dotate dell’intuitivo display touchscreen, come tutta la gamma MX di Sharp, e di funzionalità di sicurezza che permettono di prevenire attacchi informatici del firmware, nonché di riconoscere eventuali modifiche ingiustificate e ripristinare il firmware della macchina al suo stato originale.

Il whitelisting protegge il sistema e la memoria della macchina da eventuali attacchi malware. Inoltre, gli amministratori possono gestire il dispositivo in maniera centralizzata utilizzando Active Directory Group Policy.

Sicurezza centrale nello sviluppo prodotti di Sharp

La gamma a colori si integra facilmente anche con i moderni ambienti di lavoro e offre la possibilità di accedere rapidamente a un esteso elenco di servizi cloud, compresi Box e Dropbox. L’integrazione della più aggiornata tecnologia Adobe, Adobe Embedded Print Engine (AEPER), fornisce agli utenti accuratezza e prestazioni ottimali durante la stampa diretta di file PDF da rete, cloud o unità USB portatile.

Il nuovo Portale dell’applicazione Sharp consente agli amministratori di aggiungere nuovi connettori e applicazioni cloud direttamente dal touchscreen della macchina e invia notifiche sullo schermo in caso di aggiornamenti a tali applicazioni in modo tale che il dispositivo sia sempre aggiornato.

I nuovi modelli, inoltre, sono dotati di avanzate funzioni di produttività, come la possibilità di caricare fino a 50 buste dal cassetto carta standard.

Sharp presenterà, inoltre, una guida gratuita sulla protezione dei dati nelle PMI, redatta con la collaborazione dell’ethical hacker, Jens Müller. La guida “Come stampare in sicurezza nelle PMI”, sarà prossimamente disponibile per il download direttamente dal sito sharp.it.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Fusari, Product Marketing Manager Sharp Italia: “Gli ultimi report degli analisti indicano che la perdita di dati dovuta alla stampa costa alle grandi aziende una media di 354.000 euro all’anno, per questo motivo la sicurezza continua a essere un tema centrale nello sviluppo dei nostri prodotti. Siamo quindi lieti di lanciare questa nuova linea di MFP a colori ad alta velocità ed elevato volume di stampa con livelli superiori di produttività, prestazioni e sicurezza”.