NEC al San Sebastián International Film Festival

NEC è il fornitore ufficiale della manifestazione in collaborazione con Kelonik

NEC Display Solutions Europe è stato scelto da San Sebastián International Film Festival (SSIFF) per la fornitura dei proiettori per cinema digitale. Grazie alla collaborazione con Kelonik, system integrator specializzato nella proiezione e nel suono per sale cinematografiche, i proiettori NEC saranno utilizzati durante l’evento che si è svolto gli scorsi 20-28 settembre 2019.

Cos’è il Festival

Nato nel 1953, il SSIFF è riconosciuto dalla Federation of Film Producers’ Associations (FIAPF) come “il festival cinematografico più competitivo nella sua categoria”. Suo obiettivo è quello di dare un contributo positivo allo sviluppo della cultura e dell’industria cinematografica. Per raggiungere questo obiettivo bisogna garantire un’esperienza straordinaria al pubblico in sala. Perciò sono necessari schermi di grandi dimensioni e soluzioni di proiezioni doppie di massima qualità. L’edizione dell’anno scorso ha registrato quasi 1.700 ospiti accreditati da 63 paesi nel mondo.

I commenti

“Con Kelonik come partner tecnico del nostro festival per più di 35 anni e NEC in qualità di partner per la fornitura di proiettori per cinema digitale, siamo certi di poter offrire schermi e soluzioni di proiezioni doppie di massima qualità per il corso dell’intera manifestazione. Ciò include uno dei più grandi monitor e soluzioni di proiezioni doppie mai presenti in alcun festival cinematografico al mondo” ha affermato José Luis Rebordinos, Direttore di SSIFF.

“Il San Sebastián International Film Festival è un festival cinematografico di categoria top al pari di quello di Cannes, Berlino e Venezia. Siamo molto orgogliosi di essere i fornitori ufficiali dei proiettori per cinema digitale. Per decenni le proiezioni al Velodromo hanno rappresentato il miglior collegamento tra pubblico e festival. Ogni anno, quasi 25.000 persone vengono per assistere alla manifestazione. Grazie alla tecnologia laser di NEC siamo in grado di erogare un nuovo livello di esperienza. Siamo felici di veicolare grandi emozioni al pubblico di questo importante all’evento” ha concluso Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA & CIS di NEC Display Solutions.