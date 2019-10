Nuovo taglio del nastro per Euronics-Bruno

Il 16 ottobre il Gruppo inaugura un nuovo punto vendita a Padova

Il prossimo 16 ottobre, Bruno Spa aprirà a Padova un nuovo negozio Euronics: il 28esimo store del socio siciliano e il quarto nel Nord Est del nostro Paese.

Il nuovo punto vendita, ubicato in un edificio a basso impatto ambientale di 1.500 metri quadrati circondato da un’area verde impiegherà 25 nuove persone, a conferma di come il Triveneto sia una delle regioni dove Bruno Spa intende sviluppare il brand Euronics.

L’apertura sarà preceduta nella serata di martedì 15 ottobre da un’inaugurazione: al taglio del nastro saranno presenti Enza e Pina Bruno, Maurizio Andronico, presidente della società, e tutti i soci, oltre ai giocatori della prima squadra dell’Argos Petrarca Rugby, team del quale Bruno Spa è diventato sponsor di recente.

Il nuovo store è ubicato in via San Marco, in un punto di snodo tra arterie di grandi comunicazione e aree commerciali con grande affluenza. Circondato da un'area verde piantumata di quasi 1.000 metri quadrati e da un parcheggio da 75 posti, la sua disposizione è stata studiata per non impattare sulla viabilità dell'area.

Nuovo negozio, nuovi servizi

Tra le novità del nuovo negozio Euronics di Padova, nuovi servizi come il “personal shopper” per i clienti gold, che avranno un numero diretto da contattare, una comunicazione instore digitale con ledwall perimetrali e di vetrina, etichette elettroniche, la disponibilità di un digital store con assortimento illimitato, corner esperenziali, come quello dedicato al “Perfect Vision” per Tv con colori più vivi, miglior contrasto ed immagini più dettagliate e profonde o al gaming per i clienti più “Giovani”.

Scelte che confermano l’impegno di Bruno Spa a offrire una shopping experience coinvolgente e appagante alla propria clientela e a sostenere il progetto di Digital Trasformation varato dall’insegna.

Con queste 25 nuove assunzioni, anche a Padova Bruno Spa conferma la propria consuetudine aziendale, quella di assumere giovani e donne e con contratti stabili.

Come riferito in una nota ufficiale da Maurizio Andronico (nella foto), presidente di Bruno Spa: «Negli ultimi sei anni abbiamo incrementato il nostro gruppo di collaboratori del 46%, degli oltre 700 dipendenti del gruppo la media di età è di 34 anni e oltre il 90% hanno un assunzione a tempo indeterminato. Un’altra policy della nostra azienda della quale siamo particolarmente fieri è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il grande edificio dove è ubicato lo store, non è solo elegante e moderno, ma soprattutto si autoalimenta da un punto di vista energetico grazie a un impianto fotovoltaico di circa 44,55 kwp. Anche le luci all’interno e all’esterno sono a Led a bassa emissione».

Come di consueto, l’inaugurazione del nuovo negozio Euronics sarà sostenuta nei primi giorni da un’attività promozionale con forti sconti e offerte veicolate con il classico volantino e da una comunicazione sui principali media locali.