Da Pure Storage accesso più rapido ai dati, ovunque

Con l’ampliamento della linea FlashArray, Pure rende disponibile la tecnologia flash al costo di quella basata su disco

Per le aziende che necessitano della disponibilità dei dati attraverso tutti i livelli dei workload, Pure Storage ha annunciato l’espansione della sua linea FlashArray creata per fornire ai clienti una moderna esperienza di gestione dei dati.

Nello specifico, FlashArray//C offre un’alternativa flash moderna e competitiva in termini di costi rispetto alle opzioni di archiviazione ibrida su disco o cold storage.

Con FlashArray//C, i clienti possono contare, a un costo competitivo, su soluzioni storage per workload meno mission-critical storicamente gestite da tecnologie ibride obsolete e basate su disco. Ciò fornisce invece ai clienti un accesso più rapido a dati costantemente latenti aiutandoli a prendere decisioni aziendali migliori e più consapevoli.

Ricavare più valore dai dati

Come tutti i prodotti della famiglia FlashArray, FlashArray//C fornisce un’esperienza di livello enterprise senza compromessi, creata per una disponibilità >99,9999%, gestione dei dati cloud Pure1, automazione API, supporto predittivo AI-driven, ed è progettata per essere completamente Evergreen con aggiornamenti hardware e software non-disruptive senza alcuna migrazione dei dati.

FlashArray//C60 offre fino a 4,2 Petabyte di capacità effettiva in un design elegante e compatto, con servizi software full-enterprise, gestione cloud Pure1, portabilità dei dati e flash NVMe al 100%. I clienti potranno beneficiare di una disponibilità del 99,9999%, di una riduzione media dei dati 5:1 e di un’efficienza totale 10:1, riducendo la mole di storage da acquistare e gestire. FlashArray//C è già disponibile ed è ottimizzato per i supporti QLC di nuova generazione.

Fare di più con meno

I database moderni e le necessità di analisi hanno aumentato le esigenze dei clienti in termini di prestazioni storage. I moduli Pure Storage DirectMemory si collegano direttamente a FlashArray///X70 e //X90 per velocizzare immediatamente OLTP e OLAP, consentendo ai clienti di continuare a mantenere il passo con l’innovazione senza tempi di inattività o configurazioni richieste. I moduli DirectMemory di Pure sono basati sul software DirectMemory Cache e su memoria storage-class Intel Optane, per fornire ai clienti prestazioni superiori, in modo che i database e le applicazioni aziendali sensibili alla latenza possano operare più rapidamente, con una riduzione della latenza dal 25% al 50% e fino al 25% in meno di utilizzo della CPU per una maggiore efficienza di elaborazione e costi di licenza software potenzialmente inferiori.

Le applicazioni mission critical richiedono una forte combinazione di memoria, CPU, server e storage accelerato per fornire alle aziende più livelli di visibilità e tempi di risoluzione più rapidi, in modo che i clienti Pure siano in grado di risolvere i problemi più velocemente per i rispettivi clienti. DirectMemory Cache può raddoppiare la velocità delle prestazioni di applicazioni critiche, riducendo la latenza fino al 50%. DirectMemory Cache fornisce ai clienti esistenti un’accelerazione della memoria storage-class, senza interruzioni e senza necessità di configurazione. FlashArray//C, il software DirectMemory Cache, i moduli DirectMemory e il Cloud Block Store precedentemente annunciato sono già disponibili.

Come riferito in una nota ufficiale da Prakash Darji, General Manager for FlashArray, Pure Storage: «Le aziende di ogni settore, oggi, si affidano ai data analytics per prendere le decisioni più importanti. Le aziende moderne richiedono accesso a tutti i dati, in maniera semplice, siano essi mission critical, o workload e applicazioni tier 2 o tier 3. Mentre questo approccio è stato storicamente proibitivo in termini di costo per i clienti, FlashArray//C abbatte le barriere economiche e consente un accesso più veloce ai dati, ovunque i clienti ne abbiano bisogno».