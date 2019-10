Adeo Group ianugura un roadshow dedicato a Maxell

La gamma Maxell laser LCD protagonista del tour che partirà domani, 16 ottobre, da Roma, per un totale di cinque tappe

Adeo Group, distributore nazionale per i prodotti di fascia alta dedicati al mercato professionale di Maxell, ha annunciato un roadshop per portare in giro per l’Italia la gamma laser LCD del produttore.

A partire dalla nuova Serie 8, nelle due versioni MP-WU8801 e MP-WU8701 alle sette lenti opzionali fino al software gratuito Projection Blending Tool 3, nelle varie tappe i visitatori potranno toccare con mano e sperimentare la qualità delle nuove soluzioni con sorgente luminosa Laser e LED a bassa manutenzione.

Si comincia a Roma, il 16 ottobre, presso l’Holiday Inn Rome Aurelia, per poi proseguire il 5 novembre a Bologna presso la sala Garisenda Galluzzi Novotel Bologna fiera, il 7 novembre a Padova presso la sala Vela Nord Four Points by Sheraton, il 20 novembre a Milano presso la sala Expo2 presso Klima Hotel e concludere a Palermo in una data ancora da confermarsi.

Le varie tappe del Roadshow vedranno protagonisti anche i modelli della Serie 5, MP-WU5503 e MP-WU5603, con risoluzione WUXGA e luminosità pari rispettivamente a 5.000 e 6.000 lumen. Anche questi proiettori offrono un elevato rapporto di contrasto (1.500.000:1) e, caratteristica che li accomuna agli altri modelli laser LCD, le 20.000 ore di funzionamento garantito senza necessità di manutenzione, particolarmente utili per applicazioni scolastiche o Corporate, in sale conferenze di medie dimensioni.

Al Roadshow saranno presenti i referenti della sezione AV Pro di Adeo Group, tra cui anche Lorenzo Seneci, ProAudio & ProAV Integration Manager – e neo responsabile Italia per Maxell presso Adeo, e una rappresentanza dall’ufficio italiano di Maxell.

Le giornate del Roadshow saranno organizzate con la formula dell’open day, con orario 10–18: gli ospiti potranno partecipare scegliendo l’orario più consono per loro, ma con la sicurezza di trovare sempre la line up al completo e personale competente per approfondire ogni aspetto delle proposte Maxell in campo videoproiezione, dalle caratteristiche tecniche alle opportunità applicative, alle condizioni commerciali.

Per iscriversi al Roadshow, è sufficiente compilare il form disponibile cliccando QUI.