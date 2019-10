È di BenQ il primo display per digital signage PANTONE Validated

BenQ SL6502K fornisce prestazioni professionali complete per la gestione del colore nei settori design, creatività e retail

Il modello SL6502K della serie Smart Signage di BenQ è la prima soluzione digital signage a ottenere la certificazione Pantone Validated. Quest’ultima assicura un’incredibile fedeltà dei colori a schermo e l’interoperabilità con altri dispositivi di riproduzione a colori certificati Pantone.

Unendo la risoluzione 4K UHD con la certificazione Pantone Validated, BenQ SL6502K da 65″ regala immagini mozzafiato con esiti di grande impatto sugli spettatori.

Perfetto per i settori design, creatività e retail

Con la sua produzione di colori assolutamente omogenei, BenQ SL6502K offre flessibilità aggiuntiva nella regolazione dei colori, tramite le esclusive modalità Cinema, Foto ed M-Book. Messe a punto per ottimizzare video affascinanti, immagini intense e lavori di design di precisione, queste modalità personalizzabili aiutano a creare contenuti visivi d’impatto e a offrire interazioni coinvolgenti.

A completare la sua eccezionale risoluzione 4K UHD e le performance visive Pantone Validated, BenQ SL6502K offre soluzioni avanzate come il display all in one 24/7 completamente indipendente. Per facilitare la gestione di contenuti, BenQ SL6502K include il software di gestione X-Sign 2.0 con oltre 150 template disponibili per la creazione, distribuzione e programmazione di palinsesti di contenuti personalizzati.

Come riferito in una nota ufficiale da Conway Lee, presidente di BenQ: «BenQ SL6502K è la sintesi della competenza di BenQ in materia di colori digitali: racchiude l’esperienza maturata in tanti anni di leadership mondiale nel settore delle soluzioni di visualizzazione. Oggi BenQ fornisce una soluzione completa e affidabile al mondo della progettazione e riproduzione grazie ai monitor professionali; inoltre, grazie al digital signage, offre soluzioni per integrare i display nei punti vendita al dettaglio, negli showroom di moda e studi di design, che confidano nel sistema Pantone per una produzione di colori affidabile».

Per Iain Pike, Partner Business Development Director presso Pantone: «Il linguaggio universale dei colori commerciali Pantone permette ai creatori di scegliere colori specifici e la certificazione Pantone Validated riflette la capacità del BenQ SL6502K di riprodurre l’intera gamma colori del Pantone Matching System (PMS). Siamo emozionati che BenQ sia la prima azienda a sviluppare una suite di editing per digital signage, supportata da Pantone e accompagnata da un display Pantone Validated da lanciare in questo mercato in rapida crescita».