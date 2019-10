Getac porta il LiFi nel mercato dei device rugged

La partnership con pureLiFi esplora il potenziale della tecnologia wireless di prossima generazione per i device rugged

Getac ha annunciato che sta lavorando con pureLiFi, provider tra i top leader di tecnologia LiFi nel mondo, per valutare la tecnologia per la progettazione in futuri device wireless.

Nello specifico, il LiFi consente la trasmissione di dati tramite luce piuttosto che onde radio, ad alta velocità attraverso piccoli aggiustamenti di intensità. Il risultato è una connessione Internet ad alta velocità, più sicura, affidabile e in grado di fornire larghezza di banda ben oltre le capacità delle comunicazioni wireless convenzionali come il Wi-Fi.

Per i clienti del settore militare, automotive e manifatturiero, sicurezza e affidabilità sono fondamentali nelle loro operazioni. Getac li mette in condizione di utilizzare le ultime tecnologie per fornire loro soluzioni che li aiutino a superare le sfide e a salvaguardare e migliorare la produttività. Il LiFi è più sicuro e virtualmente privo di interferenze in confronto ad altre soluzioni wireless. Introducendo la tecnologia LiFi, i clienti Getac possono beneficiare della sicurezza e l’affidabilità di una rete cablata e la flessibilità di una rete wireless.

Pionieri nel LiFi

Getac sarà la prima azienda di device a inserire il LiFi nella roadmap di prodotti e a fornire ai propri clienti sicurezza, affidabilità e larghezza di banda senza precedenti. Getac continuerà a valutare la tecnologia insieme con clienti per comprendere quali siano i migliori ambiti di utilizzo nei loro principali settori, in vista della progettazione di LiFi nei device futuri come parte del portfolio Getac.

Come riferito in una nota ufficiale da Amanda Ward, Director of EMEA Products and Solutions, Getac: «La collaborazione fra Getac e pureLiFi ci renderà i pionieri nel settore dei device rugged nello sfruttare il potenziale della connettività di nuova generazione, rafforzando il nostro impegno nei confronti dei clienti che operano in ambienti estremi e impegnativi. Non vediamo l’ora di sfruttare questa tecnologia altamente innovativa per fornire ai clienti prodotti sicuri e affidabili, che miglioreranno ulteriormente la produttività e la sicurezza sul posto di lavoro».

Per Nikola Serafimovski, pureLiFi VP of Standardisation and Business Development: «Nel 2019 pureLiFi ha lanciato componenti per l’integrazione nei device mobile in linea con la nostra strategia nel fornire LiFi per ogni device e ogni luce. Tra i fornitori leader di device rugged in settori chiave, che possono trarre grandi vantaggi dal LiFi, Getac sta adottando questa strategia».

