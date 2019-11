Canon imagePROGRAF TA: semplicità, compattezza e silenzio

La nuova serie Canon imagePROGRAF TA sarà disponibile a partire dal 4 Novembre 2019

Canon lancia la nuova serie imagePROGRAF TA, che comprende un desktop da 24 pollici TA-20 e la stampante multifunzione da 36 pollici TA-30. Questi nuovi dispositivi versatili e semplici da utilizzare sono progettati per rispondere a molteplici necessità e permettono di stampare documenti di grande formato e di qualità elevata ad un prezzo contenuto.

La serie TA si rifà ai principali punti di forza delle serie TM e imagePROGRAF TX, compresa la tecnologia AFS (Air Feeding System) che mantiene il foglio in posizione orizzontale così che l’inchiostro venga depositato in modo preciso. Questo si traduce in una qualità maggiore e in un’immagine più accurata.

Poiché la meccanica interna è stata ottimizzata al fine di ridurre ogni rumore, i nuovi dispositivi sono perfetti per tutti quegli ambienti di lavoro, pubblici o privati, in cui è necessario mantenere la massima quiete e la concentrazione. Infine, queste nuove soluzioni si posizionano agevolmente anche negli uffici di dimensioni ridotte, grazie al loro design compatto.

Junichi Wachi, responsabile delle stampe di grande formato EMEA presso Canon Europa, ha dichiarato: “Il mercato ci chiede sempre più spesso di stampare disegni CAD nei cantieri, creare poster all’interno dei punti vendita e realizzare immagini di grandi dimensioni per istituti formativi in cerca di maggiore interazione degli studenti. La nostra nuova serie imagePROGRAF TA vuole rispondere a queste esigenze nel campo della stampa di grande formato. Le principali tecnologie della famiglia imagePROGRAF, come l’AFS (Air Feeding System) e gli inchiostri LUCIA TD, sono presenti anche nella nuova serie. Ora ci si può sentire liberi di creare ogni sorta di documento approfittando della qualità professionale Canon e della comodità di agire direttamente dal posto di lavoro!”