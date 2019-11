EL.MO. a Fiera “Sicurezza” con uno stand completamente rinnovato e tante novità di prodotto

EL.MO. sarà presente alla fiera “Sicurezza”, l’evento portavoce dell’evoluzione e delle ultime innovazioni del settore sicurezza, che si terrà a Fiera Milano (Rho) dal 13 al 15 novembre 2019 (pad. 5, stand N10-P01). L’azienda italiana presenterà i nuovi concept e prodotti delle proposte antincendio, antifurto e videosorveglianza con uno stand rinnovato, moderno e interattivo.

Sarà uno stand completamente rivisitato, a partire dalla sua veste concettuale e grafica. La campagna di comunicazione e tutti i nuovi materiali con cui l’azienda si presenterà sono infatti il frutto di lunghi mesi di lavoro finalizzati a una comunicazione capace di giungere fino ai privati e agli utenti finali.

I visitatori della fiera saranno inoltre coinvolti nella presentazione delle novità di prodotto EL.MO. in maniera ludica, interattiva e con tante sorprese in palio.

Le novità a livello di prodotto

EL.MO. presenterà anzitutto VISIO2K, il nuovo sensore che unisce le potenzialità della tecnologia IR con le funzioni della fotocamera integrata, che cattura e analizza il movimento in tempo reale, per trasmettere le immagini di ciò che accade direttamente allo smartphone. Non solo, VISIO2K consente di escludere alcune aree di rilevazione, come ad esempio quelle soggette al passaggio di animali.

Altra grande novità 2019 riguarda l’aggiornamento di e-Connect, che consente alle centrali antintrusione EL.MO. di comunicare con gli assistenti vocali Google Home sviluppato da Google e Alexa sviluppata da Amazon, in una visione semplificata del sistema, permettendo infatti di combinare una serie di attività che entreranno in funzione ad uno specifico comando. e-Connect permette anche l’accesso remoto ai sistemi EL.MO. con gestione da PC, tablet e smartphone.

EL.MO. introdurrà poi una nuova serie di centrali antintrusione, PROXIMA, che si snoda in tre versioni distinte per il numero di ingressi/uscite gestiti: 128, 256 e 1024.

Intuitiva e user-friendly, questa serie è dedicata ai grandi siti industriali, alle applicazioni bancarie e alla grande distribuzione, implementando alcune funzionalità specifiche tra cui il bilanciamento programmabile degli ingressi, che semplifica ed ottimizza le attività installative grazie alla proattività del browser di programmazione. Ulteriori funzioni invece sono native nella centrale o abilitate attraverso chiavi hardware. Queste centrali sono integrate nel sistema di supervisione, di gestione e di centralizzazione degli impianti EL.MO. Garantiscono inoltre consumi di corrente ridotti e un rispetto per l’ambiente maggiore in confronto alle precedenti versioni.

Basate su una piattaforma SOM con sistema operativo Real Time, queste nuove centrali si caratterizzano per una grande versatilità grazie alla loro architettura modulare, e per un’intrinseca apertura ai sistemi di building automation sia di EL.MO. che di terze parti.