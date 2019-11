Computer Gross cresce con Pico nel mercato Digital Media

L’acquisizione dello storico partner di Adobe in Italia porta in Computer Gross nuove competenze specializzate

Computer Gross ha annunciato l’acquisizione del 100% di Pico, società con sede a Reggio Emilia e uffici a Milano e Roma, attiva nell’offerta di soluzioni software Digital Media.

L’acquisizione di Pico consente a Computer Gross di iniziare un percorso di collaborazione con operatori attivi su questo mercato, integrando nuove competenze specializzate in un’area di forte sviluppo e trasformazione.

Ma non solo.

Con Pico Computer Gross rafforza il proprio posizionamento in un mercato ad alto potenziale di crescita e si porta in casa lo storico partner del vendor di Enterprise Software Adobe e una realtà che, al 31/12/2018 vantava già circa 20 milioni di euro di ricavi di vendita e un capitale umano di 25 risorse fortemente specializzate negli anni sul settore di appartenenza.

Come riferito in una nota ufficiale da Paolo Castellacci, Presidente Computer Gross: «Questa importante operazione rappresenta un’ulteriore opportunità strategica per Computer Gross che consolida il proprio posizionamento competitivo, estendendo l’offerta su nuovi segmenti e canali del mercato, incrementando la collaborazione con uno dei maggiori Vendor ICT. L’integrazione dell’offerta con Adobe ci consente di abilitare nuove opportunità di business e rispondere alla crescente domanda di trasformazione digitale del nostro Ecosistema».

A sua volta, Doriano Guerrieri, Presidente di Pico, ha sottolineato come: «È per me motivo di grande soddisfazione che l’esperienza e i risultati ottenuti da PICO possano continuare a crescere in Computer Gross con cui condividiamo la scelta della focalizzazione e della specializzazione».