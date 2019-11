È alleanza tra Viscom Italia e InPrint Milan

L’accordo strategico punta a creare nuove sinergie di filiera da far confluire in un unico appuntamento milanese

Viscom Italia– Mostra Convegno Internazionale della Comunicazione Visiva e InPrint Milan – Esposizione Internazionale delle Tecnologie di Stampa per la Produzione Manifatturiera si uniscono in unico appuntamento milanese.

L’annuncio va contestualizzato all’interno dell’operazione che ha visto Reed Exhibitions, parte del gruppo britannico RELX Group e leader mondiale nell’organizzazione di eventi fieristici, rilevare la connazionale Mack Brooks Exhibitions (organizzatrice di InPrint Munich e InPrint Milan) con l’obiettivo di sviluppare nuove prospettive di crescita e ampliando in questo modo il portfolio B2B con oltre 30 eventi in 14 paesi.

Questa sinergia, finalizzata alla realizzazione di nuovi progetti di business competitivi, consentirà alle aziende partecipanti alle due manifestazioni di incontrare nuovi professionisti alla ricerca di soluzioni tecnologiche e applicazioni innovative per i mercati della comunicazione visiva, comunicazione digitale, 3D, design, retail, fashion e industria manifatturiera.

Occhi puntati sul 2020

Per raggiungere questo importante traguardo, gli organizzatori delle due manifestazioni fieristiche lavoreranno fianco a fianco per arricchire l’esperienza e il know how degli operatori e delle aziende operanti nei rispettivi comparti.

La prima espressione della collaborazione avverrà durante la prossima edizione Viscom Italia, dal 22 al 24 ottobre 2020 presso fieramilano pad 8/12.Viscom Italia e InPrint Milan si preparano per offrirvi un appuntamento imperdibile, ricco di innovazione e progettualità per ampliare la filiera della comunicazione visiva e valorizzare nuovi orizzonti di business.

Come riferito in una nota ufficiale da Massimiliano Pierini, Managing Director Reed Exhibitions Italia: «L’accordo con Mack Brooks Exhibitions va a inserirsi nella nostra strategia complessiva che è quella di valorizzare due fiere di eccellenza nella produzione interazionale – Viscom Italia e InPrint Milan – e dare spinta all’innovazione di un settore sempre più creativo, all’avanguardia e in costante evoluzione”.

Gli ha fatto eco Nicola Hamann, Amministratore delegato di Mack Brooks Exhibitions, secondo cui: «Siamo molto entusiasti dell’opportunità di questa sinergia per valorizzare i marchi InPrint Milan e Viscom Italia. Con la collocazione delle due manifestazioni, saremo in grado di presentare un appuntamento unico e di rilievo per tutte le tecnologie del settore della stampa sul mercato italiano. Offriremo ai nostri espositori e visitatori un valore aggiunto in termini di servizio e opportunità di business».