Cisco premial’eccellenza di Maticmind

Il system integrator riconosciuto come Architectural Excellence Partner of the Year Data Center per la zona South Europe

È un anno di successi il 2019 per Maticmind.

Il system integrator italiano operante nel settore ICT è stato premiato nel corso del “Cisco Partner Summit Global Award” come Architectural Excellence Partner of the Year South Europe in ambito data center.

I vincitori sono stati svelati da Cisco nel corso della conferenza annuale dei partner che si è svolta nei giorni scorsi a Las Vegas. Il summit, al quale sono invitate a partecipare annualmente oltre 1.000 aziende partner di Cisco provenienti da 75 Paesi, è un importante momento di incontro, non è solo un’occasione per confrontarsi sulle tematiche più rilevanti, ma è anche l’evento che riconosce i migliori partner dei singoli mercati tecnologici selezionati all’interno della Cisco Global Partner Organization e tra i leader regionali.

Per Maticmind, Gold Partner di Cisco da oltre vent’anni, questo riconoscimento sottolinea le capacità dell’azienda nel saper ascoltare e soddisfare le esigenze di tutti i clienti, in questo caso particolare in ambito data center.

Come riferito in una nota ufficiale da Paolo Prevedini, Marketing & Business Development Director: «Questo riconoscimento è un importante traguardo per Maticmind dato che esalta le capacità dell’azienda anche in un ambito così circoscritto come quello del data center. Il premio come Architectural Excellence Partner of the Year Data Center per la zona South Europe, che ci è stato conferito a Las Vegas, è un riconoscimento per l’importanza che Maticmind pone nel perseguire il proprio obiettivo di garantire la massima efficienza nei confronti dei propri clienti, ascoltando le loro esigenze e trasformandole in soluzioni in grado di soddisfare ogni richiesta. Siamo orgogliosi di questo premio in quanto sottolinea l’impegno e la perseveranza di Maticmind nel saper ascoltare e quindi prevedere le esigenze che arrivano dal mercato, nonché nel saper essere sempre aggiornati e operativi anche sulle soluzioni più recenti».