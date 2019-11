D-Link rinnova i suoi Switch Industriali con nuovi modelli compatti DIS-200G

La nuova serie DIS-200G di Industrial Gigabit Smart Managed Switch di D-Link, disponibili in versione 12S e 12PS (con PoE), è perfetta per gli ambienti industriali e smart city

D-Link, azienda che da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home, ha reso disponibile la nuova serie di Switch Industriali Gigabit e Smart Managed DIS-200G.

Si tratta di Switch compatti, veloci e affidabili, disponibili nella versione DIS 200G 12PS, con otto porte 10/100/1000 BaseT PoE e nella versione DIS 200G 12S, con dieci porte 10/100/1000BaseT e due porte SFP.

Focus sui nuovi switch

Gli Switch della serie DIS-200G sono progettati appositamente per resistere a condizioni climatiche estreme, con temperature tra i -40°C e i +65°C, richiedono una manutenzione minima, sono facilmente installabili e hanno un’alta resistenza a vibrazioni, urti ed elettromagnetismo certificata IP30.

Questo li rende particolarmente adatti all’installazione in aree produttive complesse, per supportare la crescente domanda di innovazione per l’automazione industriale e l’industria 4.0 e ovviamente per le smart city.

La serie DGS-200G è dotata di ERPS per un processo di ripristino veloce e un’interfaccia di gestione utente web-based e una CLI standard, per una gestione ultra smart.

I DIS-200 supportano la VLAN di Auto-Sorveglianza (ASV), rilevando automaticamente i dispositivi di sorveglianza e inserendoli in una VLAN dedicata, aumentando così la sicurezza dei dati di sorveglianza e fornendo una corsia prioritaria per il traffico dati di questi dispositivi.

L’assenza di parti mobili interne aumenta la resistenza e durata degli switch, che godono di una garanzia D-Link della durata di 5 anni.