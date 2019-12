Rosenberger OSI si espande sempre di più in Messico

L’esperto di cablaggio Rosenberger OSI continua a crescere ed espande la sua presenza nel mercato nord americano, avviando ora le attività di vendita anche in Messico

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa, prosegue la strategia di espansione in Messico. L’azienda ha incaricato Enrique Lopez per le attività di vendita in questo territorio. “Con Enrique Lopez, siamo lieti di aver acquisito un collega commerciale molto esperto nel nostro team; grazie alla sua professionalità saremo in grado di mettere in maggiore risalto il nostro know-how sul cablaggio”, afferma Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI.

Rosenberger OSI ha annunciato la realizzazione del suo terzo sito produttivo esteso per 4.000 m² nella regione messicana di Monterrey nel mese di febbraio del 2019.

Oltre alle due sedi situate in Germania ad Augsburg e in Ungheria a Taksony, le soluzioni di cablaggio di alta qualità dell’azienda sono prodotte anche ad Apodaca. Lo stabilimento si trova vicino all’aeroporto di Monterrey e costituisce un asse decisivo tra gli Stati Uniti e Città del Messico.

La nuova sede continuerà, come è stato fin dall’inizio, a concentrarsi sulla produzione di soluzioni di cablaggio di alta qualità nel segmento delle telecomunicazioni. Le soluzioni per i data center saranno inoltre gradualmente introdotte nel mercato nordamericano.

Aumento di dipendenti e capacità

Il numero di dipendenti è già cresciuto a 130 da quando la sede è stata commissionata a oggi. Per questo motivo è già stato realizzato un secondo turno di lavoro che permette di aumentare la capacità produttiva.

Gli obiettivi di espansione fissati da Rosenberger OSI sono stati confermati: i clienti nordamericani possono essere servizi ancora più rapidamente ed è inoltre stato raggiunto un aumento della disponibilità dei prodotti con una riduzione simultanea dei costi logistici.

Espansione riuscita

“La nostra espansione nel mercato messicano ha dato ottimi risultati. La crescita conferma l’intenzione dell’azienda di espandere e ampliare costantemente il mercato nordamericano dei cablaggi e del datacenter. Continueremo a fare affidamento sul nostro ampio portafoglio di sistemi innovativi di cablaggio in fibra ottica e rame”, conclude il responsabile dell’impianto Gabriel Aguirre.