Festa in casa OKI per i 30 anni della tecnologia LED

A trent’anni dal rilascio delle sue prime stampanti LED, OKI Europe celebra il proprio ruolo di fondatore e ambasciatore della tecnologia LED per stampanti, tecnologia che continua ad essere perfezionata e utilizzata nei suoi dispositivi.

“In OKI Europe, siamo incredibilmente orgogliosi della nostra tradizione nel settore dei LED e del suo uso pionieristico come tecnologia per le stampanti – ha affermato Pamela Ghosal, General Manager Marketing Communications EMEA di OKI Europe -. Negli ultimi trent’anni, abbiamo promosso la tecnologia LED rispetto alle tecnologie di stampa alternative. Questa tecnologia è stata utilizzata in milioni di prodotti OKI e costituisce una parte importante del nostro percorso di innovazione del prodotto”.

OKI Europe: l’innovazione del LED

OKI ha introdotto la tecnologia LED nelle stampanti nel 1989 in occasione del lancio dei modelli OL400 e OL800, le prime stampanti LED in Europa. Nel 1998, ha lanciato OKIPAGE 8c, la prima stampante digitale a colori di OKI, con una velocità due volte superiore rispetto alla concorrenza.

Ulteriori innovazioni nel campo delle stampanti LED si sono susseguite nel corso degli anni: nel 2005, OKI ha lanciato l’MFP C5500, la prima stampante multifunzione a colori A4 al mondo nel mercato LED/laser. In seguito, OKI ha utilizzato questa tecnologia per attuare una serie di innovazioni in termini di dimensioni, velocità e colore, lanciando rivoluzionarie stampanti più veloci, più piccole e più convenienti rispetto ai modelli della concorrenza e rendendo la stampa a colori accessibile a tutti su una vasta gamma di supporti. Come testimonianza di tale strategia, all’inizio di quest’anno, OKI ha lanciato la pluripremiata Serie C800, la più piccola stampante a colori A3 disponibile sul mercato.

Basate sugli stessi principi della elettrofotografia (l’utilizzo della luce per incidere l’immagine della pagina su un tamburo fotosensibile), la differenza principale tra la tecnologia della stampante LED e la tecnologia della stampante laser è da ricercare nel processo di scrittura delle immagini.

A differenza delle testine di stampa laser, le testine di stampa LED scrivono direttamente sul tamburo, senza parti mobili o specchi. Questo percorso della carta semplice e diretto aumenta l’affidabilità e le funzionalità di gestione dei supporti delle stampanti LED rispetto alle alternative stampanti laser.

Oggi, OKI si fonda sui vantaggi della tecnologia LED, in particolare sulle impareggiabili funzionalità di gestione dei supporti che possono aiutare le aziende a stampare in-house senza doversi affidare a processi di stampa lunghi e costosi. Dalla segnaletica per scaffali, inclusi cartellini di prezzo, etichette e quasi tutti i formati di supporti prefustellati, agli autoadesivi per pavimenti, dai poster accattivanti agli espositori promozionali, ai totem, ai banner stampati fronte/retro e alle applicazioni su media impermeabili: i dispositivi LED compatti di OKI consentono di effettuare tutto questo e molto altro.

Inoltre, la tecnologia LED si sta rivelando davvero rivoluzionaria nel settore della stampa commerciale professionale (print for profit) poiché aiuta le aziende creative e le copisterie a offrire nuovi servizi, trovando nuove soluzioni di guadagno attraverso l’esclusiva tecnologia di stampa LED.

Questo processo coinvolge numerosi dispositivi, dalle prime stampanti LED digitali con toner bianco fino alle prime stampanti a 5 colori (CMYK+ bianco e CMYK+ lucido trasparente), nonché la prima stampante desktop digitale per etichette a 5 colori (CMYK+ bianco).

La gamma di dispositivi OKI del segmento Industry Print offre alternative economicamente vantaggiose alla stampa diretta sugli indumenti, come anche per la personalizzazione del merchandising e per la stampa di etichette e buste su una vasta gamma di tipi e grammature di supporti. Tra questi ultimi sono inclusi i supporti scuri, che offrono massima creatività e possibilità di personalizzazione con un volume minimo di un solo prodotto.

“OKI Europe crede fermamente nelle incredibili capacità della stampa LED e dei numerosi vantaggi che offre rispetto alla stampa laser”, ha dichiarato Lee Webster, General Manager di OKI Europe Ltd. presso la divisione Product and Propositions, area EMEA. “In futuro continueremo a migliorare, sviluppare e promuovere il LED come parte integrante della nostra offerta per garantire un’ampia scelta, affidabilità e qualità superiore su un’impareggiabile gamma di supporti per i nostri clienti nell’office e non solo.”