TTG del 15 dicembre: Trend Micro per la sicurezza dei minori

Nel TTG del 15 dicembre Red Hat, Commvault, Liferay, Trend Micro e Ipsos

TTG 15 DICEMBRE 2019 – IN QUESTA EDIZIONE:

Nel TTG del 15 dicembre 2019 Red Hat presenta le novità dal mondo open source, Commvault presenta la storica acquisizione di Hedvig e Liferay illustra le nuove strategie dell’azienda durante il Liferay Symposium.

Per finire Trend Micro scende in campo per spiegare la cybersecurity ai più piccoli e una ricerca Axis – Ipsos svela come sarà il negozio del futuro.