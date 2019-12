Plustek si prepara al CES 2020 di Las Vegas

La società presenterà una serie di soluzioni per l’imaging e la gestione dei documenti di riconoscimento

In occasione dell’edizione 2020 del CES, che si terrà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, Plustek porterà all’attenzione del pubblico una serie di soluzioni in grado di soddisfare una vastissima gamma di esigenze, che vanno dalla gestione elettronica dei documenti d’identità alla scansione dei codici a barre, passando per la digitalizzazione di foto e documenti di ogni tipo e dimensione.

Nello specifico, per quanto riguarda la categoria MRTD (Machine Readable Travel Documents), il produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio si appresta a presentare i SecureScan X150 e X200, due soluzioni che consentono la digitalizzazione rapida di passaporti a carte d’identità, nonché l’acquisizione delle informazioni su di essi presenti tramite sofisticate tecnologie di OCR.

Un ampio spazio sarà poi dedicato agli scanner di rete della linea eScan che, grazie al loro ampio touch screen e alla connettività Ethernet e Wi-Fi, sono in grado di operare in modalità stand-alone, consentendo di effettuare la digitalizzazione e la condivisione di documenti di ogni tipo e dimensione in pochi istanti.

Sul fronte scanner ad alta velocità, i visitatori di CES 2020 potranno ammirare il nuovo PT2160 che, con le sue 60 pagine al minuto e il suo evoluto sistema di gestione della carta, rappresenta la scelta ideale per i gruppi di lavoro che devono processare quotidianamente grandi quantità di documenti.

Tra le soluzioni dedicate a coloro che vivono e lavorano in mobilità non mancherà di attirare l’attenzione dei visitatori il MobileOffice D600 plus, un compatto scanner A6 in fronte e retro in grado di effettuare la scansione di card con spessore fino a 1,2mm, biglietti da visita, scontrini e ricevute con la semplice pressione di un tasto.

Presso lo stand Plustek, infine, sarà possibile toccare con mano l’ultimo modello della famiglia ePhoto, le nuove soluzioni dedicate alla scansione e lettura dei codici a barre e il VTM 300, un modulo scanner pensato per essere integrato con facilità all’interno di chioschi e banchi di reception.