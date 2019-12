La divisione Marketing Services di Contactlab diventa partner certificato di Salesforce

ContactLab da oggi ufficializza lo sviluppo di competenze avviato da tempo su Salesforce Marketing Cloud grazie ad un team di professionisti certificati

Contactlab, nota al mercato italiano per gli oltre 20 anni di esperienza nell’engagement marketing, è diventata partner ufficiale di Salesforce, specialista globale nel CRM, in qualità di fornitore di servizi professionali di tipo strategico e operativo su Salesforce Marketing Cloud.

I suoi esperti certificati realizzano per conto del cliente le campagne di customer engagement, affiancati da Client e Account Manager e da un team di data scientist, analisti, creativi, copy, digital developers.

Cosa offre

L’azienda guidata da Massimo Fubini mette a disposizione dei clienti Salesforce la sua esperienza nei servizi di marketing, dallo sviluppo della strategia alla gestione dell’operatività delle campagne, per sfruttare tutte le potenzialità degli strumenti e gestire agilmente le complessità degli approcci omnichannel.

L‘approccio “technology agnostic” ha portato nel tempo l’azienda guidata da Massimo Fubini a lavorare con le migliori tecnologie abilitanti per il marketing, e da oggi ufficializza lo sviluppo di competenze avviato da tempo su Salesforce Marketing Cloud grazie ad un team di professionisti certificati tra i più esperti a livello europeo.

“Siamo felici di aver conseguito la certificazione in qualità di Partner di Salesforce – dichiara Massimo Fubini, CEO di Contactlab –. Questa sempre maggiore apertura alle tecnologie non sviluppate direttamente da noi segue la naturale evoluzione del mercato. Le aziende competono in un mercato sempre più caratterizzato dalla proliferazione di touchpoint e dalla necessità di personalizzazione con un approccio in near real time. Le tecnologie aiutano a cogliere le opportunità di mercato, ma una volta implementate devono essere gestite per portare i risultati. Noi mettiamo a loro disposizione la nostra più che ventennale esperienza nell’engagement marketing”.

Le aziende possono rivolgersi agli esperti di engagement marketing di Contactlab per implementare velocemente una strategia che consenta loro di sfruttare velocemente e al massimo il potenziale delle piattaforme di marketing automation attualmente in uso affidando all’esterno la pianificazione e realizzazione di attività di customer engagement e di data intelligence.

L’offerta di servizi di Contactlab Marketing Services è modulata in quattro fasi:

1) Digital Benchmarking & Assessment: le metodologie di analisi sviluppate da Contactlab mappano i livelli di evoluzione digitale del brand e lo confrontano con le best practice e i competitor del settore. Definiscono il posizionamento e mostrano best practice e gap di mercato aiutano gli specialisti a tracciare il percorso startegico di improvement. Queste metodologie e analisi in breve tempo sono diventate un punto di riferimento a livello mondiale per il settore fashion (ad esempio vengono adottate dai principali analisti finanziari nel settore Fashion&Luxury, e da tre anni sono la base per gli Altagamma Digital Awards).

2) Digital Strategy: strategist di lunga esperienza nel digitale definiscono le priorità e modalità di intervento, mappano i touch point relazionali tra brand e cliente per creare un percorso di comunicazioni digitali personalizzate, anche automatizzate, formulano logiche di loyalty per definire i customer journey più efficaci nel massimizzare il valore di ritorno.

3) Multitechnology campaign operation & martech support: un team creativo composto da Art Director, Copywriter, Digital Developer e Digital Solution Specialist si occupa di creare campagne multicanale in full outsourcing o anche supportando i clienti che prediligono una gestione interna; un team di sviluppatori e technical project manager si cura degli aspetti più tecnici.

4) Data intelligence: Trasformiamo i dati in informazioni e insight significativi per il business. I nostri servizi di analisi, segmentazione avanzata, creazione e applicazione algoritmi predittivi, basket analysis e recommendation engine sono volti a misurare e massimizzare il ROI.

Le aziende potranno contare da oggi su professionisti che hanno definito ed implementato migliaia di progetti di digital direct marketing.