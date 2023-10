LG MAGNIT All-in-One: cresce l’offerta digital signage di LG

LG Electronics ha annunciato di aver arricchito la propria offerta di soluzioni di digital signage della serie LG MAGNIT. Lo ha fatto con il nuovo LG MAGNIT All-in-One (modello LAAA) da 136 pollici con pixel pitch da 1,5 mm.

Il nuovo prodotto rientra tra le soluzioni con tecnologia Micro LED “All-in-One” e si affianca alle soluzioni con tecnologia Micro LED “modulari”. Questo significa che, a parità di qualità di visione, le soluzioni All-in-One permettono di godere della comodità di controller e altoparlanti integrati in schermi di dimensioni predefinite. Dal canto loro, invece, le soluzioni modulari permettono di creare dispositivi della dimensione e risoluzione più adatte al sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione.

LG MAGNIT All-in-One: qualità di visione

Grazie alla capacità di elaborazione delle immagini del processore Alpha 7, la resa dei neri e dei colori è profonda e vivida. E le immagini sono estremamente realistiche e fedeli per un’esperienza ultra immersiva. Lo speciale trattamento opacizzante antiriflesso e anti-impronta del display migliora l’uniformità del bianco e riduce la distorsione del colore. Il che restituisce un’immagine perfettamente uniforme da ogni angolo di visione. Il processore permette inoltre di elaborare i video a bassa latenza per garantire eccellenti contenuti in formato HDR, HDR 10 e HDR 10 Pro.

La promessa di una installazione semplice

Il nuovo modello All-in-One è estremamente semplice da installare e manutenere, grazie al numero ridotto di cavi e alla preconfigurazione dei moduli. Controller e altoparlanti sono infatti integrati mentre le 5 unità di moduli display LED si fissano in modo rapido e sicuro al telaio creando una superficie omogenea. Inoltre, le connessioni sono posizionate nella parte anteriore dei moduli semplificandone ulteriormente l’accessibilità.

Versatilità di applicazione per il nuovo LG MAGNIT

La soluzione LAAA è ideale per sale riunioni e business meeting. Il comodo telecomando puntatore Magic Remote permette di utilizzare il display come una sorta di televisore. A loro volta, la compatibilità con LG SuperSign CMS, la pianificazione e la distribuzione dei contenuti, e la compatibilità con i sistemi di controllo audio video professionali, permettono una gestione semplificata dei contenuti.

Infine, il design privo di cornici elegante e minimalista di LG MAGNIT All-in-One si integra perfettamente con lo stile di arredo di qualunque ambiente in cui è installato.

Il nuovo modello di LG MAGNIT All-in-One LAAA da 1.5 mm è disponibile in Italia a partire da questo mese.