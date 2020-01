Tecnologia Intel Whiskey Lake per i nuovi mini-PC Shuttle

Presentati i 4 componenti della nuova serie NC10, delle dimensioni di un palmo della mano per contenuti 4K in formato ridotto

XPC nano, la serie più piccola di modelli Shuttle Computer, riceve rinforzi.

La società ha, infatti, annunciato la nuova serie NC10 costituita da ben quattro mini-PC per la riproduzione di contenuti 4K in formato ridotto. I processori disponibili della generazione Intel “Whiskey Lake U” spaziano dal Celeron Dual Core a risparmio energetico al potente i7 Quad Core.

Come per la serie precedente NC03, nella serie NC10 sono disponibili quattro diversi modelli, dotati rispettivamente di processori Celeron, Core i3, Core i5 e Core i7. Il modello di punta NC10U7 si presenta con quattro Core e otto Thread e funziona a una frequenza turbo massima di 4,6 GHz.

Con dimensioni minime di 142 x 142 x 42 questi modelli offrono spazio a sufficienza per un’unità da 2,5 pollici (15 mm) sotto forma di un SSD o disco fisso. Due slot SO-DIMM consentono di integrare fino a 32 GB di memoria DDR4-2133/2400. È inoltre disponibile uno slot M.2 libero per l’ampliamento, il quale grazie al collegamento PCI-Express supporta anche le veloci schede NVMe di 80 mm di lunghezza. Un secondo slot M.2 è già dotato di modulo WLAN.

Un collegamento HDMI 2.0a e un collegamento DisplayPort 1.2 consentono la riproduzione di contenuti 4K a 60 immagini al secondo. Tra i vari collegamenti figurano 2x USB 2.0 e 2x USB 3.2 Gen 1 (tipo A/C); a partire dal modello NC10U3 è disponibile una porta USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbit/s. La dotazione è completata da 1x Intel Gigabit Ethernet, 1x RS-232, lettore SD e Audio.

Un’efficiente ventola a velocità controllata in base alla temperatura si occupa del raffreddamento del sistema.

Tutti i modelli offrono varie possibilità di installazione, mentre con l’XPC accessory WLN-M la serie NC10 può essere dotata come opzione di un modulo WLAN con due antenne esterne che supportano lo standard 802.11ac e Bluetooth 4.0.

Il prezzo consigliato da Shuttle per il modello NC10U è di 194 euro, per l’NC10U3 (nella foto qui in alto) è di 438 euro, per l’NC10U5 è di 542 euro e per l’NC10U7 è di 684 euro (IVA al 22% inclusa).

Come riferito in una nota ufficiale da Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer: «La moderna tecnologia Intel Whiskey Lake offre vantaggi decisivi in termini di potenza, con un consumo energetico al contempo ridotto, e rende la serie NC10 ideale per applicazioni quali Home Media, Office e Digital Signage».