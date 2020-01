Canon VarioPrint i-series, innovativo sistema a getto d’inchiostro e con alimentazione a foglio singolo, è stata riconosciuta da centinaia di clienti come la soluzione leader di mercato per la stampa di grandi volumi di direct mail di elevata qualità, comunicazioni transazionali, materiale pubblicitario, libri, riviste e manuali

Sono quasi 250 le installazioni di Canon VarioPrint i-series in tutto il mondo, un innovativo sistema a getto d’inchiostro e con alimentazione a foglio singolo.

VarioPrint i-series è stata riconosciuta da centinaia di clienti come la soluzione leader di mercato per la stampa di grandi volumi di direct mail di elevata qualità, comunicazioni transazionali, materiale pubblicitario, libri, riviste e manuali

Lanciata nell’agosto 2015, la gamma VarioPrint i-series ha quasi raggiunto le 250 installazioni in tutto il mondo, inclusi i principali paesi europei tra cui Paesi Bassi, Regno Unito, Francia e Germania. I clienti sono talmente soddisfatti da questa innovativa tecnologia che oltre il 20% di essi ha investito nell’acquisto di un dispositivo supplementare.

Produrre di più in meno tempo

Grazie a VarioPrint i-series, è possibile incrementare la produttività stampando oltre 400.000 immagini A4 al giorno con un’operatività senza eguali di oltre il 90% e una velocità doppia rispetto a dispositivi simili.

Michel Bourrienne, presidente di Ingenidoc (Francia), fornitore di servizi di logistica e stampa di documenti digitali, ha dichiarato: “Il vantaggio principale è stato l’aumento della velocità di produzione di libri stampati e volantini. Ora possiamo stampare 300 pagine a colori in formato A4 al minuto, più del doppio rispetto a quanto avremmo potuto ottenere in precedenza. Grazie agli incredibili tempi di operatività di VarioPrint i300 possiamo tranquillamente prendere gli ordini fino a mezzogiorno sapendo di riuscire a consegnare il giorno successivo.”

Elevata qualità + elevato valore = margini maggiori

La stampa inkjet su carta offset standard ad alta velocità è possibile grazie alla tecnologia ColorGrip. Gli inchiostri iQuarius MX della serie i VarioPrint sono studiati per i clienti che utilizzano carte patinate offset per applicazioni graphic arts di elevata qualità.

Nell’ultimo anno Canon ha lavorato a stretto contatto con i propri clienti con l’obiettivo di migliorare la qualità e fornire ulteriori funzionalità affinché, proprio i clienti, possano beneficiare di impostazioni della qualità dell’immagine superiori oltre che di una gamma di colori ancora più ampia, una maggiore uniformità e neri più intensi.

La qualità è stato un elemento chiave per Trond Erik Isaksen, Amministratore delegato presso lo stampatore di libri Livonia Print (Lettonia) che ha commentato: “Non potevamo accettare alcun compromesso sulla qualità. Vogliamo che i clienti possano scegliere la produzione digitale a parità di qualità con i nostri prodotti litografici. Vogliamo inoltre coerenza assoluta tra un originale offset e una ristampa digitale, dalla carta alla riproduzione del colore. Consigliamo la migliore soluzione produttiva adatta ad ogni singolo lavoro, in base ai parametri del lavoro, ai tempi di consegna, al volume e così via.”

I clienti possono stampare un mix di bianco e nero e colore su oltre 1000 supporti testati e approvati, il tutto su un unico dispositivo. Rispetto alle soluzioni offset, la produttività è migliorata grazie alla capacità della stampante digitale di stampare on demand e ai vantaggi del modello di produzione “white paper”, che trasforma i fogli bianchi in prodotti finiti.

Mathijs Suidman, Direttore Media presso CB (Paesi Bassi e Belgio) spiega: “L’editoria didattica è diventata sempre più personalizzata. Con la tecnologia di stampa digitale Canon, la nostra azienda è pronta per supportare questa tendenza emergente. Stiamo assistendo a crescenti richieste di personalizzazione dei contenuti da parte di editori di materiale didattico e grazie alla stampa digitale on-demand tutto ciò è possibile.”

Automazione end-to-end

Canon fornisce flussi di lavoro automatizzati end-to-end per accelerare il processo di produzione e supportare i clienti nell’indirizzare le sfide del settore. VarioPrint i-series si collega a sistemi informativi complessi e soluzioni di finitura di terze parti. Ad esempio, è possibile dimezzare i tempi di finitura mediante nuove opzioni di finitura per la creazione di opuscoli con taglio e perforazione.

Rob Frencken, Amministratore delegato di NHA, uno dei primi dieci istituti di formazione nei Paesi Bassi, ha installato VarioPrint i300 insieme al software Océ COSMOS per raccogliere e stampare digitalmente migliaia di capitoli dei diversi corsi ogni mese.

Frencken ha commentato: “Una volta che uno studente sceglie un corso specifico, può star certo che il suo pacchetto di materiali arriverà al suo indirizzo di casa il giorno lavorativo successivo. Automatizzato da COSMOS, il materiale del corso esce dalla stampante entro mezz’ora. Ora ci stiamo adoperando per ottenere un processo di produzione molto più efficace e una qualità molto elevata. Di conseguenza, siamo in grado di fornire un’esperienza cliente distintiva in termini sia logistici sia di contenuto, il che è molto importante per la soddisfazione dell’utente.”

Peter Wolff, Vice Presidente, Production Printing Products (PPP), EMEA Commercial Printing di Canon Europe, ha dichiarato: “Nel giro di quattro anni, la tecnologia a getto d’inchiostro alimentata a foglio è passata dall’essere una tecnologia dirompente a consentire miglioramenti misurabili per una vasta gamma di aziende di stampa, dai produttori di libri agli specialisti del marketing diretto. La serie i VarioPrint è un punto di riferimento in questa categoria per l’intero settore. I clienti possono accelerare il ROI spostando la parte maggiore dei loro volumi offset su sistemi di stampa a getto di inchiostro alimentati a foglio, beneficiando di minori sprechi, costi e un time-to-market più breve grazie alla tecnologia di stampa digitale on demand. Grazie a VarioPrint i-series, i clienti stanno superando i limiti di produttività. Il getto d’inchiostro sta cambiando radicalmente le economie di produzione, trasformando dei semplici fogli bianchi in profitto.”