Retail: ecco come ottenere 8 punti di margine in più

Lo svela una ricerca di Manhattan Associates e IHL Group su come massimizzare i profitti omnicanale

Una recente indagine commissionata da Manhattan Associates e condotta da IHL Group intervistando oltre 300 marchi di commercio al dettaglio in Nord America ha rivelato una forte correlazione tra margini e maturità di adempimento omnicanale.

La ricerca ha svelato come i dettaglianti che ottimizzano i percorsi dei clienti vedono miglioramenti sostanziali nei loro margini: da 3 a 8 punti in più rispetto ai rivenditori che non hanno ottimizzato. Tuttavia, nonostante questi risultati, meno del trenta percento dei rivenditori intervistati ha provveduto ad ottimizzare questi processi.

La domanda da parte dei consumatori di esperienze di acquisto più personalizzate sta guidando la creazione e l’espansione di servizi di gestione omnicanale, come l’acquisto online con ritiro in negozio, la spedizione dal negozio e la consegna a bordo strada. I dettaglianti da sempre cercano di combinare molteplici sistemi nel tentativo di soddisfare l’aumentare delle richieste in materia di gestione degli ordini, tuttavia molti rivenditori si sono resi conto che questi metodi di trasporto e logistica spesso comportano costi e complessità aggiuntive che hanno ridotto i loro margini, ecco perché è diventato necessario ottimizzare i percorsi digitali dei clienti.

Come riferito in una nota ufficiale da Greg Buzek, presidente di IHL: «Con l’aumentare delle possibilità in fatto di gestione degli ordini e le crescenti aspettative dei clienti, il mercato al dettaglio sta rapidamente crescendo in complessità. I rivenditori devono orientarsi rapidamente verso soluzioni progettate e costruite tenendo in considerazione il modo in cui i consumatori acquistano oggi e in futuro. Chi ha già ottimizzato questi percorsi dei clienti sta avendo grandi risultati in materia di redditività; chi invece non l’ha ancora fatto, sta perdendo punti di margine a ogni vendita».

Per Chris Shaw, senior director, Product Marketing e Analyst Relations per Manhattan Associates: «Il modo migliore per offrire esperienze omnicanale redditizie ed efficaci è attraverso l’uso di una piattaforma di commercio unificato, creata appositamente per il modo in cui facciamo acquisti oggi. Manhattan Active Omni è la soluzione di commercio unificato più avanzata mai progettata. È la prima nel suo genere e progettata specificatamente per mantenere, con profitto, ogni promessa omnicanale».