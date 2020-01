Canon è al fianco del network professionale di Gabetti

Canon è Knowledge Partner di “Home Together 2020. L’abitare sostenibile” in programma il 30 e 31 gennaio a Fiera Milano Rho

Canon ha annunciato la sua qualifica a Knowledge Partner di “Home Together 2020. L’abitare sostenibile”, evento organizzato dal Gruppo Gabetti, che si svolgerà i prossimi 30-31 gennaio a Fiera Milano RHO.

La forza della comunicazione visiva come strumento per parlare di sostenibilità abitativa si fa dunque evento rivolto agli attori principali del risanamento del patrimonio immobiliare italiano per portare un nuovo modo di concepire l’abitare.

Obiettivo: mettere al centro il tema del vivere sostenibile divulgando il verbo a oltre 5.000 partecipanti provenienti da aziende di installazione, studi di progettazione, ma anche amministratori di condominio, consulenti immobiliari, liberi professionisti ed esperti del settore.

Una full immersion per confrontarsi su progetti di sostenibilità dell’abitare attraverso tre ambiti: home, people e city.

Tre workshop per parlare di imaging

Da sempre in prima linea sui temi della sostenibilità ambientale quale parte integrante della sua filosofia Kyosei – “vivere e lavorare insieme per il bene comune”, Canon sarà presente alla manifestazione con tre workshop per testimoniare sul campo il ruolo centrale che l’immagine e in generale l’intero imaging ecosystem possono giocare in questo ambito.

In particolare, il primo workshop dal titolo “L’immagine al centro della comunicazione. Tecniche fotografiche per migliorare la presentazione dell’offerta Real Estate: fotografia di interni e di architettura”, in programma il 30 gennaio alle ore 18 (sala formazione 3), è dedicato alle tecnologie di scatto Canon.

La mattina del 31 gennaio alle ore 10 si terrà il workshop dedicato all’“Imaging&Information Management di Canon al servizio delle aziende” (tavolo 4), una panoramica sull’intera Value Proposition Canon, mentre il pomeriggio, alle ore 18 si svolgerà l’intervento dal titolo “Canon Smart Office: l’ufficio su misura del tuo Business” (sala formazione 3) sarà dedicato a raccontare l’offerta di Canon per le PMI.

Inoltre, insieme al partner Neotech, realtà italiana innovatrice nel mondo degli allestimenti audio e video, Canon realizzerà alle spalle della propria area espositiva (Pad 9 stand A33), un sistema di videoproiezione su vetrina con pellicola olografica.

Reinventando la vetrina di un’agenzia immobiliare, proponendo una soluzione digitale in grado di aumentare l’engagement dei clienti e consentire alle agenzie di comunicare in modo completo sia i servizi che le soluzioni abitative. La comunicazione prende vita attraverso immagini e video, rafforzando emozioni e messaggi.

In veste di sponsor dell’evento, Canon ha messo a disposizione la propria tecnologia di stampa e videoproiezione per la creazione degli elementi allestitivi.

Canon è al fianco del network professionale di Gabetti supportando l’azienda con una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e dalle elevate prestazioni. Soluzioni che permettono di migliorare il modo di lavorare a 360°: dal back office, alla comunicazione per immagini, fino alla gestione completa del cliente.

Stampanti, videoproiettori, fotocamere/obiettivi e HDbook – sono gli strumenti indispensabili per facilitare i compiti dei professionisti dell’intermediazione immobiliare, che vogliono offrire servizi d’eccellenza, curati nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso.