Con Panasonic esperienza a 360° nel mondo del cioccolato

Succede presso il Chocolate Nation, il museo più goloso del Belgio, che ha scelto la tecnologia Panasonic

Per dare vita a un’esperienza immersiva e dal sapore unico, Chocolate Nation ha scelto la tecnologia Panasonic, che ha resto il museo di Anversa, in Belgio, un’attrazione davvero imperdibile nei primi nove mesi di apertura.

Oltre 100.000 visitatori hanno, infatti, visitato le aree museali, i negozi, i ristoranti e le sale per eventi e riunioni del Chocolate Nation, che ha scelto le soluzioni Panasonic affidandosi a una tecnologia in grado di garantire un’esperienza davvero coinvolgente.

La gamma di tecnologie Panasonic comprende 20 schermi professionali, 10 proiettori laser, telecamere di sicurezza e soluzioni di telefonia all’avanguardia.

Alla scoperta di un’esperienza plurisensoriale a 360 gradi

Fin dalla sua apertura, il museo ha puntato alla realizzazione di un’esperienza plurisensoriale a 360 gradi, un percorso alla scoperta del meraviglioso mondo del cioccolato belga.

Attraverso 14 aree tematiche, i visitatori vengono accompagnati in un viaggio che parte dalla giungla, dove vengono coltivate le fave di cacao, passando per la fase di trasporto attraverso l’oceano, fino ad arrivare ad Anversa, il più grande porto al mondo per la conservazione delle fave di cacao.

Qui ha luogo la preparazione (e naturalmente la degustazione) di squisite prelibatezze a base di cioccolato.

Con oltre tre anni di pianificazione davanti a sé, i fondatori di Chocolate Nation sapevano che scegliere il giusto partner tecnologico sarebbe stato fondamentale per la riproduzione di un ambiente magico agli occhi dei visitatori e un’infrastruttura commerciale affidabile e proficua.

Come riferito in una nota ufficiale da Catherine Stuyck, Responsabile Marketing & Comunicazione di Chocolate Nation: «È nell’immersività dell’esperienza che Panasonic svolge un ruolo fondamentale. Grazie alle grandi proiezioni sul soffitto, sulle pareti e sul pavimento, i visitatori hanno davvero la sensazione di trovarsi su una nave portacontainer in alto mare. Sfruttando la luce e gli effetti sonori, possiamo permettergli di passare davanti a una grande macchina immaginaria in perfetto stile Willy Wonka, per vedere con i propri occhi come viene prodotto il cioccolato. Continuando il tour, i visitatori incontrano una versione virtuale dei più grandi produttori di cioccolato di Anversa – il tutto mentre si trovano in un ristorante sperimentale dove proiettiamo immagini sorprendenti sui loro piatti».

Servizio completo direttamente sul posto

Per Jeroen Jespers, Cofondatore di Chocolate Nation: «Dopo ampie ricerche di mercato, abbiamo scelto Panasonic come nostro partner tecnologico. Panasonic ci ha messo a disposizione tutti i prodotti di cui avevamo bisogno, nonché un comprovato know-how. Il risultato è un’attrazione di altissima qualità e un’esperienza eccezionale per i visitatori. Ovviamente questo è stato reso possibile dall’assoluta affidabilità delle tecnologie fornite da Panasonic. Inoltre, la loro installazione flessibile al di fuori degli orari di apertura e l’attrezzatura a bassa manutenzione fanno risparmiare molto tempo. Qualora decidessimo di espandere la nostra attività in altri Paesi, sappiamo di avere, con un partner globale del calibro di Panasonic, un servizio completo direttamente sul posto».