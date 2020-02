A Hospitality sono di scena le novità di LG

Di scena a Riva del Garda fino al 5 febbraio, anche le novità dedicate alle soluzioni integrate per smart hotel di LG

LG Electronics (LG), partecipa a Hospitality, fiera italiana dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione, di scena da oggi fino al prossimo 5 febbraio presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda.

In questa occasione, LG presenterà la propria offerta per i professionisti del settore dell’ospitalità esponendo tutte le novità dedicate alle soluzioni integrate per smart hotel, dalla climatizzazione all’information display fino alle soluzioni per il fotovoltaico.

Le proposte di LG saranno esposte presso lo stand E05 situato nel Padiglione B3 dedicato al settore Renovation&Tech dove i visitatori avranno l’opportunità di vedere l’ampia offerta di LG a partire dalle soluzioni Information Display, pensate per il mondo hospitality che, grazie al design e alle funzioni avanzate per la gestione dei contenuti, offrono un’eccellente customer experience.

Tra i modelli esposti ci sarà l’hotel TV OLED EU961H da 65” che, con il suo design raffinato e l’elevato livello di personalizzazione dei contenuti, rappresenta la soluzione perfetta per soddisfare ogni esigenza.

Questo modello è in grado di portare al massimo l’esperienza visiva, grazie a una resa ottimale del nero e dei colori, al design ultrasottile e all’efficienza energetica raggiunta. Anche il modello Ultra HD UT761H da 49” si distingue per l’elevata qualità delle immagini e per la possibilità di customizzare i contenuti.

Entrambi i modelli, infatti, sono compatibili con Pro:Centric Direct, una soluzione dedicata ai professionisti dell’hôtellerie in grado di trasformare i TV delle proprie strutture in strumenti interattivi.

Contenuti su misura per una customer experience al top

Questa soluzione consente la configurazione dei canali profilata, la proposta di contenuti su misura e la comunicazione diretta con i propri ospiti. In un contesto come questo non possono mancare le innovative soluzioni Ultra Stretch di LG.

Tra i modelli esposti, infatti, ci sarà il BH5C da 86” che grazie alla possibilità di installazione sia in orizzontale che in verticale, si adatta perfettamente agli spazi dedicati all’accoglienza.

Questi display consentono di restituire esperienze di visione chiare, immersive e di impatto, consentendo anche l’elaborazione di immagini e video senza uso di ulteriori programmi di editing e la divisione degli schermi in 4 parti.

Con un innovativo formato 58:9, luminosità 500nit e una straordinaria risoluzione da 3840×600 pixel, questi monitor ridefiniscono il concetto di funzionalità nell’ambito del digital signage e permettono una modalità di comunicazione estremamente efficace e flessibile.

LG presenterà anche la lavagna interattiva TR3BF da 75” della linea Touch, che grazie a caratteristiche quali la risoluzione Ultra HD (3840×2160) che consente di visualizzare contenuti come documenti, immagini e video senza alcuna distorsione e il pannello IPS che permette di visualizzare chiaramente i contenuti da diverse angolazioni, è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni tipologia di ambiente.

I professionisti del settore dell’ospitalità e della ristorazione sono sempre più attenti ad offrire un’esperienza ecosostenibile ai propri ospiti facendo scelte energetiche strategi-che e utilizzando tecnologie rispettose per l’ambiente.

La divisione Solar di LG, ri-sponde a questa esigenza proponendo soluzioni innovative che garantiscono un livello di efficienza altissimo senza dimenticare le esigenze di estetica. Il modello NeON R è, infatti, in grado di offrire una potenza massima di 375 watt (Wp) e una garanzia sulle prestazioni del 90,8% di potenza erogata dopo 25 anni e offre un massimo di efficienza per modulo del 21,4%.

Inoltre, grazie a un migliore coefficiente di temperatura, riescono a garantire prestazioni elevate anche nei giorni molto soleggianti, a differenza dei pannelli tradizionali che con una forte luce solare riducono le prestazioni a causa dell’aumento della temperatura.

Protagonista della fiera anche il pannello solare LG NeON R Prime che rappresenta una perfetta combinazione di eleganza, prestazioni e sicurezza. Questo modulo solare ha un design molto curato che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di tetto. Oltre al design di pregio, questa soluzione, vanta un livello di efficienza da record.

Infatti, grazie all’innovativa tecnologia di cella a contatto posteriore, il nuovo LG NeON R Prime garantisce affidabilità e potenza fino a 370Wp. Il telaio anodizzato nero, la pellicola posteriore nera e la nuova struttura a celle, senza connettori ed elettrodi sul lato frontale, soddisfano qualsiasi esigenza di estetica ed eleganza.

Non solo TV monitor

La Fiera Hospitality sarà inoltre l’occasione per LG Electronics (LG) di mostrare le sue soluzioni MULTI V per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, a supporto degli obiettivi delle strutture alberghiere di nuova costruzione o in fa-se di ristrutturazione, che hanno l’obiettivo di garantire il massimo comfort ai propri ospiti durante il loro soggiorno, mantenendo contemporaneamente bassi consumi ener-getici.

Tra i prodotti esposti, Multi V S, la soluzione a portata di refrigerante variabile (VRF) da 4 a 6 HP di potenza, ideale per hotel di piccole dimensioni e, strutture con aree di in-stallazione limitate), che offre flessibilità di installazione, eccellenti performance ed elevata efficienza.

Saranno inoltre presenti le unità interne a parete, tra cui spicca LG ARTCOOL Gallery, una soluzione di climatizzazione unica e personalizzabile. Carat-terizzato da un design senza eguali, ARTCOOL Gallery offre la possibilità di rendere lo stile del proprio albergo elegante ed esclusivo, consentendo la completa personalizza-zione dell’unità: sollevando semplicemente il pannello frontale in vetro, è possibile so-stituire la stampa in dotazione con un’immagine a scelta, per conferire allo split lo stile desiderato e un carattere originale.