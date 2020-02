Trend Micro: nuove iniziative di formazione per i partner

I webinar consentono di approfondire l’evoluzione degli scenari di cyber security, arricchire le proprie conoscenze tecniche e adottare un approccio consulenziale sul mercato, sostenuto in ogni momento da Trend Micro

Trend Micro, specialista globale in soluzioni di cybersecurity, lancia “The Art of Managed Services: Cybersecurity completa e connessa per MSP”, una serie di iniziative formative per i partner che nei prossimi mesi aggiorneranno sull’ampia offerta di soluzioni che il canale potrà veicolare alle aziende di tutte le dimensioni, con benefici sia per i partner che per i rispettivi clienti.

“Supportare i partner e fornire loro gli strumenti migliori sul mercato in ogni momento, è un punto molto importante della strategia Trend Micro” sottolinea Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia. “Ci teniamo che i nostri partner siano sempre competitivi ed aggiornati in tema di Cyber Defense con le ultime soluzioni, ricerche e novità. Questo permette a loro di poter soddisfare le esigenze dei propri clienti al meglio, oltre che acquisirne di nuovi, e contribuisce a mantenere attive e in movimento le importanti sinergie che contribuiscono ogni giorno a raggiungere importanti successi contro il cybercrime”.

I webinar consentono di approfondire l’evoluzione degli scenari di cyber security, arricchire le proprie conoscenze tecniche e adottare un approccio consulenziale sul mercato, sostenuto in ogni momento da Trend Micro.

Le iniziative in calendario:

Cybersecurity connessa e completa per MSP

13 febbraio ore 10:30

Worry FreeXDR, cos’è?

5 marzo ore 10:30

Email Security as a service



26 marzo ore 10:30

UTM as a service

16 aprile ore 10:30

Automazione e reporting: la chiave per la scalabilità

7 maggio ore 10:30

Datacentre Security per MSPs

28 maggio ore 10:30

Affrontare le complessità dei clienti nel 2020

18 giugno ore 10:30