L’innovazione di Ricoh premiata da Buyers Lab

Ricoh IM C300, multifunzione intelligente a colori A4, è stato premiato da Keypoint Intelligence – Buyers Lab come “Outstanding Colour MFP for Mid-Size Workgroups”.

I riconoscimenti BLI Picks vengono assegnati due volte all’anno ai prodotti e ai sistemi per l’ufficio che hanno registrato le migliori prestazioni durante i rigorosi test di laboratorio condotti da Buyers Lab.

La soluzione Ricoh IM C300 fa parte della nuova gamma di multifunzione intelligenti a colori A4 che, oltre a questo modello, include Ricoh IM C300F, IM C400F e IM C400SRF.

I dispositivi integrano il Ricoh Smart Operation Panel, un pannello personalizzabile e dotato di un processore di ultima generazione che velocizza l’utilizzo delle applicazioni installate.

Inoltre, offrono funzionalità che accelerano il Digital Workplace e si interfacciano in automatico con la piattaforma Ricoh Always Current Technology per scaricare e installare nuove applicazioni, funzionalità e aggiornamenti.

Kaitlin Shaw, Senior Editor di Keypoint Intelligence – Buyers Lab, commenta: “La serie Ricoh IM C300 è risultata essere la migliore soluzione nella categoria dei multifunzione a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni, grazie alla semplicità di utilizzo, alle performance e alle funzionalità che aumentano la produttività degli uffici. Il pannello touch consente agli utenti di utilizzare numerose app che semplificano i processi e consentono di lavorare in modo più smart. La qualità, in particolare per quanto riguarda la brillantezza dei colori, è un altro elemento differenziante emerso durante i test. Infine, la gestione della periferica è molto semplice riducendo così il carico di lavoro per il reparto IT”.

Olivier Vriesendorp, Vice President of Product Marketing, Ricoh Europe, aggiunge: “Il riconoscimento attesta la nostra capacità di innovare e la nostra leadership nel settore dei multifunzione. L’obiettivo di Ricoh è offrire alle aziende soluzioni tecnologiche all’avanguardia e affidabili, in grado di accelerare trasformazione digitale”.