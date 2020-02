Intel è pronta per l’infrastruttura di rete 5G

Annunciato un impareggiabile portafoglio di prodotti per l’infrastruttura 5G

Mentre la promessa del 5G si sta trasformando progressivamente in realtà, i clienti chiedono i livelli superiori di prestazioni e flessibilità di cui hanno bisogno per fornire rapidamente servizi con minore latenza, laddove sono maggiormente necessari.

In questo senso, Intel ha annunciato una serie di novità, tra cui:

Lancio della piattaforma Intel Atom P5900, il primo SoC a 10 nm basato su architettura Intel per stazioni base wireless.

Con il lancio di Intel Atom P5900, Intel estende l’architettura Intel dal core all’edge ai punti di accesso fino alla più lontana periferia. Intel prevede di essere il principale fornitore di silicio per stazioni base entro il 2021, un anno prima del previsto.

Trattandosi di un SoC a 10 nm altamente integrato, Intel Atom P5900 è stato progettato per soddisfare le esigenze critiche delle reti 5G, tra cui l’elevata larghezza di banda e la bassa latenza indispensabili per soddisfare i requisiti delle stazioni base 5G sia oggi che in futuro.

Questo prodotto estende il ricco portafoglio di soluzioni in silicio Intel per gli ambienti di rete e introduce il silicio Intel come fulcro del mercato delle stazioni base wireless 5G, del valore stimato di 6 milioni di dollari entro il 2024.

Intel sta collaborando con i principali fornitori per offrire sul mercato questo prodotto come parte delle loro future soluzioni differenziate.

Nuovi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione.

I processori scalabili Intel Xeon, che costituiscono le fondamenta dell’infrastruttura della piattaforma dati grazie alle oltre 30 milioni di unità vendute, hanno guidato la trasformazione della rete.

Quest’anno il 50% di implementazioni della core network si stanno trasformando in reti virtualizzate, con un’aspettativa di crescita di oltre l’80% entro il 2024, alimentata dal 5G.

I nuovi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione lanciati oggi offrono una media del 36% di prestazioni in più e una media del 42% di prestazioni per dollaro in più rispetto alla generazione precedente di processori Intel Xeon Gold e un maggiore valore per i clienti per tutte le loro esigenze di cloud, rete e edge.

I processori scalabili Intel Xeon contribuiscono inoltre a proteggere l’integrità dei dati e della piattaforma con sicurezza ottimizzata tramite hardware e acceleratori di crittografia integrati.

Intel ha anche introdotto 18 Select Solutions aggiornate che supportano questi nuovi processori per gestire i carichi di lavoro prioritari dei clienti.

Introduzione di Diamond Mesa, il primo ASIC strutturato Intel di nuova generazione per l’accelerazione della rete 5G.

Diamond Mesa (nome in codice) è stato progettato per integrare l’impareggiabile portafoglio di processori e FPGA Intel, che offrono le prestazioni elevate e la bassa latenza necessarie per le reti 5G.

Gli ASIC strutturati come Diamond Mesa forniscono un percorso di ottimizzazione a rischio minimo per i carichi di lavoro che non richiedono la piena programmabilità degli FPGA, mirando a raddoppiare l’efficienza prestazionale rispetto alla generazione precedente e posizionando Intel come l’unico fornitore in grado di offrire una piattaforma in silicio completa per l’infrastruttura di rete. Diamond Mesa è destinato ai clienti con accesso anticipato.

Lancio della scheda di rete Ethernet Intel serie 700 con Hardware-Enhanced Precision Time Protocol, la prima scheda di rete Ethernet ottimizzata per le reti 5G.

La serie Ethernet 700 (nome in codice “Edgewater Channel”) è la prima scheda di rete Intel ottimizzata per il 5G, offrendo sincronizzazione del servizio cross-network basata su GPS con Hardware-Enhanced Precision Time Protocol (PTP).

I requisiti di latenza nelle implementazioni di rete 5G hanno messo in discussione la tecnologia Ethernet esistente, specialmente nei server edge. Mantenere una sincronizzazione temporale accurata sulla rete a un prezzo conveniente è un modo per aiutare a gestire la latenza delle applicazioni.

La scheda di rete Ethernet serie 700 aumenta la precisione temporale richiesta per le reti 5G tramite una combinazione di miglioramenti hardware e software. Edgewater Channel è già disponibile in fase di campionatura ed entrerà in produzione nel secondo trimestre del 2020.

Nuovi investimenti software

Intel amplia i suoi strumenti software leader del settore per l’edge computing per accelerare il tempo dall’ideazione alla commercializzazione dell’innovazione dei suoi clienti e partner, grazie a nuove funzionalità integrate nel toolkit Open Network Edge Services Software (OpenNESS).

OpenNESS supporta ora implementazioni standalone 5GNR e Enhanced Platform Awareness (EPA), che offrono ai clienti la flessibilità per implementare facilmente microservizi edge cloud-nativi a loro scelta

Intel offre kit OpenNESS personalizzati per accelerare implementazioni 5G su misura. OpenNESS integra le esigenze di sviluppo di soluzioni edge computing di Intel OpenVINO e Open Visual Cloud.

Collaborazioni di settore senza pari

L’innovazione tecnologica richiede una profonda collaborazione tra gli innovatori del settore, che traggono vantaggio dai reciproci contributi.

Considerando la sua lunga tradizione nelle principali trasformazioni tecnologiche, Intel si trova in una posizione unica per accelerare la collaborazione tra i suoi clienti e partner.

Intel ha annunciato collaborazioni strategiche con leader del settore tra cui Altiostar, Cisco, Dell, Deutsche Telecom, HPE, Lenovo, QCT, Rakuten, VMware e ZTE per migliorare la capacità dell’infrastruttura di rete e accelerare l’immissione sul mercato di soluzioni edge.