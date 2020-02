La network visibility e analytics Gigamon nel listino di Arrow

Arrow Electronics ha avviato una collaborazione in Italia con Gigamon

Le soluzioni di network visibility e analytics per applicazioni e servizi digitali di Gigamon sono entrate ufficialmente nel listino di Arrow Electronics.

Grazie alla valida collaborazione con Gigamon avviata in Italia, la realtà che assembla le soluzioni IT multivendor e le porta sul mercato attraverso i canali più efficienti, fornirà ai clienti del canale un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto.

Obiettivo: rispondere alle imprese che hanno esigenza di accedere alla propria rete in modo sicuro, ottenendo la perfetta network visibility e dettagliando ogni singola variazione del traffico.

Gigamon, infatti, utilizza l’architettura intelligente Gigamon Visibility Fabric per semplificare la gestione delle reti sempre più complesse, assicurando soluzioni di network e analytics per applicazioni e servizi digitali basati su infrastrutture fisiche, virtuali e cloud.

La tecnologia Gigamon offre a infrastructure architect, manager e operatori di rete e sicurezza, la piena visibilità e il controllo pervasivo del traffico senza interferire con le performance e la stabilità della produttività della rete.

Come riferito in una nota ufficiale da Michele Puccio, Italy Sales Director di Arrow Enteprise Computing Solutions: «Le soluzioni Gigamon integrano e visualizzano il traffico che fluisce attraverso network fisici, virtuali e cloud, sfruttando filtri che regolano il traffico in maniera altamente performante. Sono prodotti orientati principalmente agli ambienti enterprise, in grado di supportare i team IT nelle attività di monitoring e provisioning delle infrastrutture complesse di oggi, riuscendo a rispondere alla domanda di nuovi servizi. Tra i nostri clienti contiamo aziende che operano in settori verticali quali Finance, Pubblica Amministrazione e le maggiori compagnie di telecomunicazione, garantendo servizi che assicurano piena visibilità e approccio ottimizzato alla rete, benefici che solo le soluzioni Gigamon sono in grado di offrire».

Per Marco Romagnoli, Senior Regional Sales Director, Gigamon Italia: «Le nostre soluzioni di traffic visibility si inseriscono tra la rete e i tool di sicurezza dell’azienda, per garantire da un lato l’accesso pervasivo ai dati e dall’altro l’utilizzo ottimizzato di strumenti di monitoraggio, minimizzando il gap tra quello che vorremmo vedere e quello che effettivamente riusciamo a vedere. È un piacere lavorare in Italia con il team di Arrow, potendo contare su persone sempre proattive e orientate all’innovazione, per stimolare adeguatamente i dealer e saper cogliere, insieme, le nuove opportunità di crescita».