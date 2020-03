Punta su fotocamera e display la serie 6 degli smartphone realme

In procinto di sbarcare in Italia, la nuova gamma di dispositivi realme della serie 6 includerà 3 prodotti

Brand in rapida crescita, realme è in procinto di annunciare anche in Italia l’arrivo dei nuovi smartphone serie 6.

Seguendo il concept “Dare to Leap”, la nuova serie 6 offrirà il meglio della tecnologia con una strabiliante fotocamera Pro da 64MP e un altrettanto incredibile Pro Display a 90HZ e ad altissima risoluzione.

La serie 6 includerà 3 prodotti: realme 6 – con fotocamera Pro da 64MP e Pro Display, realme 6 Pro – con 6 fotocamere e Pro Display – e, per la prima volta, una nuova linea di prodotti realme 6i.

Grazie a questa gamma di smartphone l’azienda conferma l’ambizione nel voler diventare un brand di riferimento per i giovani, grazie a tecnologie di ultima generazione ed elevata qualità.

Grande attesa per il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo

Le spedizioni totali di smartphone realme nel terzo trimestre del 2019 hanno superato i 25 milioni, posizionandosi al 7° posto a livello globale. Rispetto allo stesso periodo del 2018, realme ha un tasso di crescita del 500% ed è diventato il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo.

Allo stesso tempo realme è entrata in 25 mercati in tutto il mondo tra cui Cina, India, Sud-Est Asiatico, Russia, Medio Oriente ed Europa, Italia inclusa, uno dei mercati di riferimento per l’azienda.

Infine, realme ha recentemente presentato il suo primo smartphone 5G, realme X50 Pro, alimentato da Qualcomm Snapdragon 865 e dotato di ricarica flash SuperDart da 65W, fotocamera Quad Hawk Eye AI da 64 MP, fotocamera dual-selfie In-Display ultra-grandangolare da 32 MP e frequenza di aggiornamento a 90Hz con Display Super AMOLED.