Dynabook lancia il notebook TECRA A30-G

TECRA A30-G combina mobilità e durevolezza. E’ dotato di processori Intel Core di decima generazione e di numerose funzionalità di connessione tra cui BIOS sicuro, TPM, USB-C e Gigabit LAN

Dynabook Europe presenta il Tecra A30-G, un notebook aziendale leggero, resistente e solido, dotato di processori Intel di decima generazione. Pensato per un mercato di fascia media e per i segmenti business, istruzione e settore pubblico, l’A30-G è stato attentamente ideato per fornire ai professionisti un dispositivo flessibile ed economico, dotato di diverse funzionalità di sicurezza e connettività.

Portabilità premium, massima durata

L’A30-G è stato progettato con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della forza lavoro mobile odierna. Perfetto per la produttività, l’usabilità e la portabilità, vanta un fattore di forma sottile e pesa solo 1,2 kg. Lo chassis è estremamente compatto e leggero, ma anche robusto, offrendo la combinazione tra mobilità e resistenza richiesta dalle nuove modalità di lavoro flessibile.

Lo schermo 13.3”, luminoso e anti-riflesso, lo rende altamente leggibile anche in condizioni di scarsa illuminazione e l’opzione HD a basso consumo energetico consente di ottenere una luminosità dello schermo ancora più elevata. La massima produttività è garantita da una durata della batteria fino a 15 ore e da un controllo accurato tramite il Precision Touch Pad. Inoltre, l’avvio rapido consente di iniziare a lavorare in pochi secondi.

Sicurezza estrema, connettività all’avanguardia

Sorpassando le tradizionali norme di data security, l’A30-G difende le informazioni business-critical offrendo un’ampia protezione integrata e semplificando la gestione della sicurezza dei dispositivi a tutti i livelli. Fondamentale per raggiungere questo scopo è l’esclusivo BIOS di dynabook, progettato internamente per garantire la massima sicurezza, insieme al Trusted Platform Module (TPM), che consente di configurare le porte al livello di accessibilità richiesto dall’azienda. L’ampia gamma di funzioni di autenticazione dell’A30-G assicura che i dati non finiscano nelle mani sbagliate. Il BIOS e l’SSD, inoltre, possono essere protetti con un’autenticazione biometrica single sign-on, mentre una smartcard opzionale e un’autenticazione a due fattori, con Windows Hello basato su IR e un lettore di impronte digitali integrato, rafforzano ulteriormente il portatile contro le violazioni dei dati.

Il Tecra A30-G offre una serie di caratteristiche di connettività all’avanguardia e la possibilità di collegarsi a un’ampia gamma di periferiche, grazie alla sua flessibile porta USB Type-C. Il dock opzionale USB-C consente, inoltre, di connettersi a un numero maggiore di periferiche in modo rapido e semplice, in un solo clic. Per le presentazioni il dispositivo vanta una porta video HDMI e un dongle USB-C opzionale garantisce l’ulteriore alternativa della connettività VGA. La porta LAN Gigabit dell’A30-G abilita una connessione internet veloce e senza interruzioni, mentre l’adattatore di rete wireless Intel® Wi-Fi 6 AX200 garantisce un segnale WLAN ottimale, riducendo al minimo le possibilità di caduta della connessione o i tempi di inattività.

In definitiva, nonostante un fattore di forma leggero ed ergonomico, l’A30-G garantisce le prestazioni necessarie per supportare la forza lavoro, sia in ufficio sia in trasferta. Il dispositivo offre un’ampia gamma di SSD e capacità – fino a 512GB PCIe SSD – per soddisfare le esigenze di business e di budget più diversificate. Gli utenti possono anche godere di performance potenziate e della capacità di eseguire più applicazioni contemporaneamente grazie al processore Intel® Core™ i7 vPro di decima generazione.

Come la maggior parte dei portatili dynabook, l’A30-G è dotato della Reliability Guarantee – una garanzia di affidabilità che, in caso di rottura del dispositivo entro un anno dall’acquisto, offre ai clienti la riparazione o la sostituzione gratuita del notebook e un rimborso completo.

Il Tecra A30-G sarà disponibile a partire dalla primavera 2020.