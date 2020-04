Nuovi “Consolidation Point Box” da Panduit

I nuovi “Consolidation Point Box” di Panduit di distinguono per il design pulito, le prestazioni al top e le connessioni protette dagli agenti esterni e da eventuali manomissioni o accessi non autorizzati

Panduit presenta i nuovi Consolidation Point Box, contenitori versatili per punti di consolidamento ideali per applicazioni dove è necessario rispondere velocemente a requisiti organizzativi che cambiano nel tempo e che richiedono quindi nuove riconfigurazioni della rete.

I punti di consolidamento (CP) sono punti di distribuzione fissi, o punti di raccolta, per una gestione flessibile del cablaggio strutturato negli edifici o negli ambienti industriali. I nuovi contenitori di Panduit sono stati ideati per fornire maggiore protezione alle connessioni, anche in ambienti sfidanti. Presentano un pannello di chiusura frontale e guarnizioni di protezione da detriti e polvere che consentono di proteggere i cavi dagli agenti esterni e da eventuali manomissioni o accessi non autorizzati.

PanZone Consolidation Point Box (CPB) può essere installato a pavimento, a parete e a soffitto ed è una soluzione economica, che fornisce un punto di configurazione protetto all’interno di un link permanente consentendo l’interconnessione/connessione a un servizio o dispositivo di rete. Il CPB offre accesso rapido alle connessioni e flessibilità per riconfigurare i percorsi dei cavi velocemente e ridurre i tempi di inattività della rete.

Questo “box” viene spesso utilizzato in applicazioni per aeroporti, uffici, sanità e università, fungendo da punto di consolidamento/distribuzione per percorsi di cavi orizzontali. La soluzione è disponibile in vari dimensionamenti di porte (Box a 6 e 12 porte, che include patch panel modulare, e Box a 24 e 48 porte, che accetta patch panel standard 19’’) per applicazioni che vanno da connessioni di rete di piccole dimensioni a topologie di rete per grandi edifici.

Consolidation Point Box è compatibile con le serie MiniCom, NetKey, QuickNet rame/fibra di Panduit per proteggere i più piccoli componenti di una infrastruttura.