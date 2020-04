Al via il Programma Partner Acronis #CyberFit 2020

Il programma dedicato ai partner di Acronis si arricchisce di nuovi vantaggi #CyberFit, livelli aggiornati, licenze gratuite e scontate, incentivi per attività sportive e molto altro ancora

Acronis, specialista nella cyber protection, annuncia il nuovo Programma partner Acronis #CyberFit 2020.

“Il rinnovato Acronis #CyberFit Partner Program garantisce ai nostri partner – il fulcro intorno a cui ruota la nostra attività – un programma all’avanguardia con processi semplificati per chiudere più contratti e incrementare il fatturato, e un supporto tecnico e alle vendite che semplifica ogni passaggio del percorso. Il programma dedicato ai partner è intuitivo ed efficiente, come le nostre soluzioni di cyber protection”, ha affermato Gaidar Magdanurov, Cyber Officer e COO di Acronis.

Il nuovo Programma partner Acronis #CyberFit mette a disposizione strumenti e supporto per amplificare il potenziale di crescita dei partner:

Aumento dei fondi MDF per lo sviluppo del marketing

Disponibile ai partner che si impegnano a crescere insieme ad Acronis, il fondo consiste in finanziamenti e strumenti di marketing per attuare campagne e attività di marketing di sicuro successo.

Programma Acronis #CyberFit Challenge

Anch’esso destinato ai partner, il programma prevede corsi di formazione e di approfondimento, accesso a eventi e webinar #CyberFit con atleti famosi ed esclusivi concorsi a premi sponsorizzati dai partner Acronis del mondo dello sport.

Soluzioni per il lavoro a distanza

Acronis assicura ai partner gli strumenti necessari a supportare i propri clienti: ambienti protetti per il lavoro da remoto e un’offerta tecnologica di livello enterprise per la sincronizzazione e la condivisione dei file, senza costi aggiuntivi. Queste funzionalità, oltre a proteggere chi lavora da casa e i relativi carichi da lavoro, espandono ulteriormente le capacità di backup e protezione informatica di Acronis Cyber Protect Cloud, consentendo alle aziende di salvaguardare la propria produttività e sicurezza anche in questa fase storica così complessa.

Accesso facilitato ad Acronis #CyberFit Platform Program

Un intuitivo programma per sviluppatori, service provider e ISV, è progettato per ampliare, personalizzare e integrare rapidamente le soluzioni proprietarie, fornendo la formazione e la certificazione necessarie per accelerare i cicli di sviluppo e il time-to-market delle soluzioni.

Tutti i servizi Acronis si basano su Acronis Cyber Platform, una piattaforma che include una serie di API supportate da kit SDK e codici di esempio. L’accesso alla piattaforma consente ai partner di differenziarsi rispetto ai competitor, proteggendo le nuove origini dati, supportando le destinazioni di storage dei dati più recenti e/o integrando nelle applicazioni la cyber protection. I partner possono quindi scegliere di commercializzare le proprie soluzioni nell’ecosistema Acronis attraverso il portale Acronis Cyber Cloud Solutions.

Acronis Cyber Foundation

Acronis crea e condivide le conoscenze investendo nella costruzione di scuole, nella ricerca e in programmi di formazione destinati a comunità di tutto il mondo. Acronis invita i propri partner a creare scuole digitali e a partecipare alle attività concrete di costruzione di edifici scolastici, con l’obiettivo di dare un futuro migliore ai ragazzi delle aree scarsamente servite del mondo.

Acronis #CyberFit Academy

Iniziativa volta a creare e a consolidare le competenze tecniche e di vendita in materia di cyber protection; promozioni esclusive per i partner di canale; supporto tecnico avanzato e campagne complete pronte all’uso.

Tecnologia di cyber protection collaudata e pluripremiata per aziende di ogni dimensione

Le soluzioni Acronis Cyber Protection consentono ai partner di agire in modo proattivo per evitare attacchi informatici e tempi di inattività, per attuare ripristini rapidi e semplificati e per automatizzare la configurazione della protezione dei clienti, contrastando così le minacce più recenti e offrendo al contempo tutti questi vantaggi ai loro clienti. A un costo contenuto, i partner otterranno più margini, rispetto della conformità, prestazioni ottimizzate, vendite semplificate e riduzione del tasso di abbandono.