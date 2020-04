Lexar annuncia il nuovo lettore professionale Multi-Card 3-in-1

Progettato per soddisfare le esigenze avanzate dei professionisti della fotografia e del video che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro, questo lettore di Lexar altamente versatile offre un modo conveniente per trasferire rapidamente i file tra più schede e il PC senza bisogno di una fonte di alimentazione aggiuntiva

Lexar, un marchio specializzato in soluzioni di memoria flash, ha annunciato il lancio del lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1. Progettato per soddisfare le esigenze avanzate dei professionisti della fotografia e del video che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro, questo lettore altamente versatile offre un modo conveniente per trasferire rapidamente i file tra più schede e il PC senza bisogno di una fonte di alimentazione aggiuntiva.

Sfruttando la tecnologia USB 3.1 per fornire trasferimenti di file ad alta velocità fino a 312 MB/s per SD e microSD, oltre a 160 MB/s per le schede CompactFlash, questo lettore fornisce un’ampia gamma di velocità per i trasferimenti dalla postazione di lavoro a casa o in viaggio.

“Il lettore Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 Reader è stato progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti da utilizzare a casa o ovunque la loro giornata lavorativa li porti. Il lettore 3-in-1 supporta le tre schede di memoria più comunemente utilizzate, il che lo rende estremamente versatile, e viene fornito con un cavo USB 3.1 per contribuire a velocizzare il flusso di lavoro”, spiega Joel Boquiren, Senior Director, Global Marketing.

Il lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 è disponibile questo mese al prezzo al dettaglio consigliato dal produttore di €29,99 Euro.