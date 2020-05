realme presenta i nuovi realme X50 Pro 5G e realme 6 Pro

realme X50 Pro 5G sarà disponibile a partire dal 18 maggio mentre realme 6 Pro combina uno schermo da 90Hz, 2 fotocamere selfie integrate nel display e ricarica rapida da 30W

realme ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone realme X50 Pro 5G e realme 6 Pro.

realme X50 Pro 5G

realme X50 Pro 5G, presentato in Europa in occasione dello scorso Mobile World Congress 2020, è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e supporta la rete 5G Dual-Mode. Inoltre, è equipaggiato con quad-camera Hawk Eye AI da 64 MP, doppia fotocamera selfie integrata nel display con ultra-grandangolo da 32 MP, display Super AMOLED a frequenza di aggiornamento 90Hz e ricarica SuperDart da 65W, che lo rendono un prodotto di punta 5G estremamente competitivo con prestazioni eccellenti.

realme X50 Pro 5G sarà disponibile in due colorazioni – Rust Red e Moss Green – e tre configurazioni:

8GB+128GB: 599,90€

8GB+256GB: 669,90€

12GB+256GB: 749,90€

realme X50 Pro 5G sarà disponibile a partire dal prossimo 18 maggio 2020.

realme 6 Pro

realme 6 Pro combina uno schermo a 90Hz, 2 fotocamere selfie integrate nel display e ricarica rapida da 30W. realme 6 Pro è alimentato da Qualcomm Snapdragon 720G ed è dotato di 6 fotocamere di elevata tecnologia rendendolo il miglior dispositivo nel segmento dei prodotti a 6 ottiche.

realme 6 Pro ha una risoluzione FHD + da 2400x1080P e un display ultrasottile da 6,6 pollici a 90Hz con frequenza di aggiornamento per un’esperienza visiva migliorata. Con un rapporto screen-to-body del 90,6%, il display è rivestito da Corning Gorilla Glass 5 per una migliore protezione. È inoltre dotato di funzionalità di ultima generazione come l’effetto luce, la protezione degli occhi, la modalità colore personalizzata e l’OSIE.

realme 6 Pro, frontalmente, ha una doppia fotocamera da 16MP Sony con fotocamera grandangolare principale con IMX471 + 8MP 105° super grandangolare. Le riprese sono ben 2,5 volte superiori rispetto a prima ed è possibile avvalersi della funzione per la correzione della deformazione dei bordi, per il riconoscimento dei volti e per l’ottimizzazione automatica i contorni.

realme 6 Pro vanta anche la più recente sistema Quad-Camera composto da una fotocamera principale da 64MP, un teleobiettivo zoom ibrido 20x da 12MP, un obiettivo quadrangolare da 8 MP da 119° e uno per le macro. realme 6 Pro sfrutta Nightscape 3.0, versione migliorata rispetto alla precedente, ora con la modalità treppiedi e Ultra Nightscape.

Con l’innovativa ricarica rapida da 30W, la batteria realme da 4300 mAh può essere caricata completamente in 60 minuti. Anche durante la fase di gioco, la carica flash da 30W può caricare fino al 62% in soli 60 minuti.

realme 6 Pro sarà disponibile in due colorazioni – Lighting Blue e Lighting Red – con l’unica configurazione da 8GB+128GB a 349,90 Euro.

realme 6 Pro sarà disponibile sul sito realme.com, Amazon.it e Unieuro.it.