Canon varioPRINT serie iX pronta per le prime installazioni in EMEA

Il nuovissimo sistema di stampa a foglio a getto d’inchiostro di Canon raggiunge volumi di produzione da 1 a 10 milioni di immagini A4 al mese

Lanciato ad aprile 2020 sul mercato, il sistema di stampa a foglio a getto d’inchiostro varioPRINT serie iX di Canon è pronto per essere installato presso le sedi dei clienti di Europa, Medio Oriente e Africa, supportando la crescita nei mercati della stampa commerciale attraverso un’ampia gamma di applicazioni.

Gli stampatori commerciali clienti Canon, così come le tipografie online, ne hanno già evidenziato l’elevata qualità, la produttività e la vasta gamma di supporti, insieme ai vantaggi offerti in termini di efficienza dei costi rispetto alle soluzioni a toner liquido.

Perché passare al getto d’inchiostro

Molti di questi clienti stanno passando alla stampa digitale a getto d’inchiostro, giungendo alla conclusione che varioPRINT serie iX è l’unica soluzione disponibile sul mercato in grado di raggiungere una qualità così elevata su un singolo dispositivo ad alti volumi di produzione da 1 a 10 milioni di immagini A4 al mese.

Per un importante stampatore online, che cercava di migrare la produzione da un dispositivo di un altro brand al sistema varioPRINT iX3200 in una delle sue sedi europee, la qualità è stata un elemento chiave ed è rimasto particolarmente colpito dai risultati equivalenti all’offset che il dispositivo varioPRINT iX3200 era in grado di raggiungere.

Un altro cliente, uno stampatore commerciale sudafricano con più filiali, ha fatto il suo primo investimento nel getto di inchiostro a foglio di alta qualità proprio con il sistema varioPRINT iX3200 ed è certo che la possibilità di produrre tirature limitate, in modo efficiente, contribuirà a migliorare significativamente i tempi di consegna e a ridurre gli sprechi di carta. Oltre alla produttività, anche la semplicità di utilizzo e la flessibilità offerte dal sistema di stampa varioPRINT iX3200 sono certamente caratteristiche particolarmente vantaggiose.

Un’azienda di stampa commerciale già cliente Canon e con sede nel Regno Unito, ha sperimentato i vantaggi offerti dalle soluzioni inkjet del brand, avviando una linea di produzione che include una stampante Colorstream 3900 ad alimentazione continua e una stampante Varioprint I300 a foglio. Grazie a varioPRINT iX2100, l’azienda – che produce un’ampia gamma di applicazioni tra cui libri e riviste – intende aumentare ulteriormente i propri volumi per poter soddisfare le sempre crescenti richieste dei clienti.

La prima installazione: obiettivo nuove opportunità di crescita

Kampert-Nauta, stampatore commerciale e online con sede a Oss, nei Paesi Bassi, è all’avanguardia nel mercato olandese della stampa ed è il primo cliente al mondo ad aver installato il sistema di stampa varioPRINT iX3200. L’azienda serve un’ampia base di clienti nei Paesi Bassi e in Belgio, tra cui grandi vendor di stampa online e catene di vendita al dettaglio, producendo una vasta gamma di applicazioni.

Per quanto riguarda il suo business online, l’azienda ha piani ambiziosi e mira a espandersi in tutta Europa. Con varioPRINT iX3200, Kampert-Nauta sta cercando di consolidare la produzione digitale e migrare tutto il volume di applicazioni come opuscoli, cartelle, volantini e biglietti d’auguri specializzati, sulla nuova piattaforma a getto d’inchiostro.

In questa modalità di business, i ritorni sull’investimento vanno oltre i benefici tecnologici. L’azienda ha sottolineato che il suo rapporto con Canon è stato un elemento che ha contribuito in modo determinante alla sua decisione: il team si è dedicato a capire le reali esigenze dell’azienda e offrire consulenza e formazione per sostenere la propria crescita.

Come riferito in una nota ufficiale da Richard Kampert, Amministratore Delegato di Kampert-Nauta: «Siamo rimasti colpiti sin da subito delle incredibili opportunità che la varioPRINT ix-series poteva offrire alla nostra attività. La stampante garantisce una qualità eccezionale anche su supporti spessi, senza alcun impatto sulla produttività. Vogliamo produrre tirature limitate senza dover proporre costi più elevati ai nostri clienti. Con il sistema varioPRINT iX3200, saremo in grado di gestire con profitto i lavori più piccoli e diversificati. Non vediamo l’ora di stupire i nostri clienti con le stampe di qualità garantite di questa stampante».

A sua volta Peter Wolff, Vice Presidente, Production Printing Products (PPP), EMEA Commercial Printing di Canon Europe, ha fatto sapere che: «Siamo lieti di constatare che dal suo lancio, poco più di un mese fa, il sistema di stampa varioPRINT serie iX ha già avuto un eccellente riscontro nel mercato della stampa commerciale. In Canon, la priorità è quella di garantire che le nostre soluzioni si evolvano per soddisfare la domanda del mercato, offrendo ai clienti la massima qualità d’immagine, produttività e affidabilità, assicurandoci al contempo di non dover scendere a compromessi tra il rapporto costo/efficienza e diversificazione delle applicazioni. In base ai primi commenti ricevuti dai clienti fino ad oggi, siamo certi apprezzeranno il valore che questa soluzione può portare al loro business e le opportunità di crescita che si apriranno di conseguenza. Per questo mercato, le soluzioni digitali a getto d’inchiostro sono la migliore tecnologia di oggi e del futuro».