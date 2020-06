Motorola: la famiglia Edge si allarga

I due nuovi smartphone della famiglia Motorola Edge sono equipaggiati con altoparlanti stereo tra i più potenti sul mercato, frutto di una regolazione del suono che permette di raggiungere prestazioni di qualità professionale, per un risultato pieno e profondo

I due nuovi smartphone top di gamma di Motorola sono equipaggiati con altoparlanti stereo tra i più potenti sul mercato, frutto di una regolazione del suono che permette di raggiungere prestazioni di qualità professionale, per un risultato pieno e profondo.

Per portare la qualità del suono ad un livello superiore, Motorola ha collaborato con Waves Audio, azienda vincitrice di un Technical GRAMMY Award per le sue competenze e innovazioni nonché leader mondiale nello sviluppo di tecnologie professionali per l’elaborazione dei segnali audio digitali. La componentistica hardware, abbinata ai software di Waves Audio, è stata utilizzata in ogni fase dello sviluppo. È possibile godersi il frutto di questa collaborazione ascoltando qualsiasi traccia audio, guardando film in streaming o semplicemente utilizzando alcuni tra i più popolari videogiochi al mondo.

Waves Audio eleva le performance acustiche degli altoparlanti integrati negli smartphone ad un livello professionale senza precedenti.

Oggi gli smartphone rappresentano il centro dell’intrattenimento, e sempre più utenti richiedono un’esperienza audio senza compromessi, abbinata a display nitidi e ad altre specifiche di alto livello. È per questo che Motorola ha deciso di incorporare la tecnologia mobile Waves MaxxAudio nella sua nuova famiglia di smartphone.

Il suono è in grado di trasmettere emozioni che sono difficili da replicare. Chiunque utilizzi uno smartphone è abituato a fruire di contenuti multimediali, valutando l’audio come una delle caratteristiche più importanti.

Quando si guarda un film è importante creare l’atmosfera perfetta. Immaginate una scena romantica senza la giusta colonna sonora, o un momento di tensione senza i giusti effetti acustici. Solo attraverso numerose ore di lavoro è possibile creare l’esperienza sonora più adatta ad ogni contesto o contenuto, che possa risultare perfetta per lo spettatore.

Grazie ai due potenti altoparlanti stereo, l’audio prodotto da Motorola edge ed edge+ è di altissima qualità, ed il suono risulta forte, profondo, ricco ed equilibrato.

Gli algoritmi Waves MaxxAudio sono il frutto di anni di esperienza dei tecnici del suono, che hanno lavorato per mettere a punto esperienze audio uniche e indimenticabili. Il software MobileMaxx ha permesso di estendere la gamma dei bassi ben oltre le possibilità fisiche dell’hardware utilizzando potenziamenti psicoacustici (Psychoacoustic Bass), mentre la tecnologia MaxxTreble ha evidenzato tutti i dettagli audio sulle frequenze sonore più alte. Le capacità stereo di entrambi gli smartphone sono state ulteriormente potenziate attraverso l’algoritmo audio MaxxStereo.

La tecnologia MaxxDialog fornisce dialoghi più chiari per film e registrazioni, a seconda di ciò che si sta guardando sul proprio smartphone, mentre la tecnologia MaxxVolume dà risalto ai mix audio, ponendoli al centro della scena.

Il software Waves MaxxAudio regola automaticamente le impostazioni audio per musica, video, giochi e chiamate, mentre la MaxxAudio Mobile utilizza i dati dei sensori integrati nello smartphone per variare in modo intelligente il suono, distinguendo se lo smartphone è in posizione verticale oppure orizzontale.

Per ottenere ognuno di questi risultati, entrambi gli smartphone sono supportati da un processore digitale audio (DSP) che analizza e migliora il suono in tempo reale, con il minimo impatto sulle performance generali dello smartphone. Affinché motorola edge e motorola edge+ possano offrire un’esperienza sonora davvero unica, il DSP possiede 3 convertitori audio digitali (DAC) che convertono il suono digitale in analogico.

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente, dal design innovativo e con specifiche tecniche avanzate, la famiglia Motorola Edge è in grado di fornirvi tutto questo, aggiungendo un ulteriore elemento distintivo: un suono che vi lascerà senza parole.