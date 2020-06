secsolutionforum diventa digitale

Ethos Media Group ha deciso di trasformare secsolutionforum in digitale per permettere a tutta Italia di aggiornarsi sui temi più attuali della sicurezza

Ethos Media Group ha annunciato che l’edizione 2020 di secsolutionforum, la mostra-convegno dedicata al comparto della sicurezza, si terrà il 23 e 24 Settembre (per registrarti clicca qui).

Grazie al formato digitale, secsolutionforum potrà accogliere virtualmente tutta Italia. Lo sviluppo di aree urbane smart rende la video sorveglianza fondamentale soprattutto in questo momento dove è necessario garantire il social distancing.

L’appuntamento di quest’anno acquisisce un’unicità singolare poiché sarà il primo evento dedicato alla sicurezza svolto in formato digitale. Verranno affrontati i temi e le tendenze del mercato attuale che in questa particolare situazione potrebbero rappresentare l’opportunità per rimodellare la propria attività. Ad oggi, infatti, il mercato rappresenta l’incognita più grande e che, se interpretata al meglio, può davvero fare la differenza per una ripresa veloce.

“Non è più possibile attendere tempi migliori quando si parla di sicurezza, cyber-sicurezza, videosorveglianza e di tutti gli aspetti legali correlati. La situazione che stiamo vivendo oggi, mette tutti quanti alla prova. Il fattore sicurezza acquista quindi un valore ancora più importante e secsolutionforum come sempre è al fianco di tutti i professionisti del settore per sostenerli durante la ripartenza. L’evento spingerà su queste tematiche in modo tale che progettazione e tecnologia siano sempre più al servizio della collettività.” dichiara Roberto Motta, co-founder di Ethos Media Group.

“Abbiamo interpellato i relatori e le aziende partner e, consci del nostro ruolo, abbiamo deciso di usare appieno le potenzialità che la tecnologia ci offre e trasformare l’evento da fisico a digitale.” Commenta Andrea Sandrolini, co-founder di Ethos Media Group. “La convinzione è di andare avanti, credendo nel futuro. Occorre individuare tutte le potenzialità delle imprese e sfruttarle per ripartire. Non è più possibile stare fermi a guardare, le aziende devono salvaguardarsi e ripartire anche a piccoli passi, ma ripartire. È nostro compito supportare tutti i professionisti garantendo formazione e conoscenza per poter affrontare il futuro più forti di prima”.

“Il Covid-19 ha rappresentato e rappresenta tuttora un ostacolo ma anche una prova a cui questo settore è sottoposto. secsolutionforum si svolgerà in digitale coinvolgendo professionisti e relatori attraverso un programma ricco di appuntamenti. Saranno affrontati tutti gli argomenti con la passione e la competenza che hanno sempre contraddistinto questo evento. Noi siamo ottimisti e promuoviamo professionalità e competenze affinché la crisi si trasformi in un’opportunità e il futuro sia migliore. secsolutionforum non si ferma.” conclude Sandrolini.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione.