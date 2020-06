L’impegno di Canon non si arresta ma che proseguirà anche nei prossimi mesi

Un articolato piano di formazione digitale per rafforzare la relazione da un lato e trasformare un momento di rallentamento delle attività di business in una opportunità di aggiornamento professionale: è stato questo l’impegno di Canon Italia nei confronti dei propri partner e clienti in questi mesi di emergenza sanitaria. Una conferma della mission dell’azienda, da sempre al fianco delle organizzazioni con cui collabora per sostenerne continuità di business e crescita sostenibile.

Un piano formativo a 360° per i partner della stampa

Da sempre al centro della relazione tra Canon e il canale, nel corso dell’emergenza sanitaria l’attività formativa è stata intensificata per aiutare i professionisti del mondo della stampa ad aggiornare le competenze e prepararsi al meglio alla ripartenza.

Un’iniziativa accolta con entusiasmo, registrando oltre 1.600 adesioni tra il personale commerciale del Network dei partner: un momento di approfondimento delle soluzioni e tecnologie Canon per il settore office con training dedicati alle serie imageRUNNER ADV e i-sensys e alla piattaforma software uniFLOW, e per la stampa di produzione commerciale con approfondimenti sul portfolio hardware e software e focus su Industria 4.0, ma anche un’occasione di confronto su trend, sfide e opportunità che riguardano il mercato della stampa.

Il piano formativo online si è sviluppato attraverso “smart training” della durata di 1 ora tenuti da specialisti Canon e con la collaborazione di aziende Partner come EFI, OBJECTIFLUNE e JOIN, e ha previsto l’alternanza di sessioni didattiche, live demo delle soluzioni e presentazione di casi d’uso, il tutto assicurando un’interazione continua tra formatori e partecipanti.

Un esperimento di successo che proseguirà anche nei prossimi mesi, con un piano formativo orientato su tematiche sempre nuove per riflettere ed esplorare insieme ai partner nuove strade di sviluppo del mercato.

Formazione online ad hoc per i clienti

L’impegno di Canon in questi mesi è stato indirizzato anche verso i clienti con sessioni virtuali ad hoc create sulla base delle esigenze specifiche dei professionisti della stampa a seconda dei settori in cui operavano: dall’editoria al commercial printing, passando per i centri di stampa professionali.

Una sessione formativa “virtuale” di 1 ora e mezza con un’agenda adattata alle specifiche esigenze delle singole realtà pensando al loro core business e focalizzando l’attenzione sulle tecnologie Canon a supporto del settore, oltre che sulle sfide future per il mercato della stampa.

Una finestra aperta sul mercato della stampa che ha permesso alle aziende di poter contare sul supporto del vendor in un momento difficile per il loro business e a Canon di sentirsi ancora più vicina ai propri clienti. Un format che è stato accolto positivamente dai clienti e che Canon intende replicare anche con i clienti dei partner, per supportarli nelle loro attività.

Inoltre, con la riapertura del Customer Experience Center italiano – lo spazio pensato per creare un percorso esperienziale attraverso le innovazioni tecnologiche -, Canon ha in programma di organizzare in totale sicurezza nuovi momenti di approfondimento sulle tecnologie con dimostrazioni pratiche, prevedendo sessioni demo virtuali in collegamento con i clienti.

“Nel corso di questa emergenza sanitaria abbiamo da subito pensato a come sostenere le tante aziende con cui collaboriamo, cercando non solo di dare un segnale forte della nostra vicinanza in un momento di grande incertezza ma anche di fornire loro strumenti utili per affrontare al meglio la ripartenza. Ed è per questa ragione che abbiamo deciso di intensificare l’offerta formativa che già proponevamo ai partner e di metterla a disposizione anche dei nostri clienti. La grande lezione che tutti noi abbiamo tratto da questa pandemia è infatti il ruolo centrale giocato dalle competenze, che rappresentano una garanzia di resilienza nel breve periodo e di efficienza nel lungo.” ha commentato Massimo Macarti, Amministratore Delegato di Canon Italia che continua “Canon è da sempre impegnata a sostegno dei propri partner e clienti: il successo di queste iniziative è uno sprone a fare sempre meglio, continuando a mettere in campo tutte le azioni necessarie per supportarli”.