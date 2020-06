Smartapp di Canon fa la gestione documentale sicura da ovunque

Canon ha presentato Smartapp, una suite di applicazioni smart che offre flessibilità, collaborazione e sicurezza e ottimizza i workflow aziendali

Canon ha annunciato il lancio delle prime Smartapp, la suite di applicazioni Canon realizzata per gestire i documenti aziendali in mobilità e in totale sicurezza promuovendo sempre più la digitalizzazione dei processi attraverso la tecnologia cloud.

La fase di “nuova normalità” che stiamo sperimentando ha evidenziato come l’organizzazione del lavoro in ambienti ibridi sia destinata a diventare una modalità strutturale all’interno delle aziende. Un’evoluzione dei processi organizzativi in chiave digitale che Canon ha da sempre promosso con una proposta a valore tecnologica pensata per accompagnare le aziende nel loro percorso di crescita.

L’evoluzione del fenomeno IoT nei dispositivi multifunzione e delle piattaforme software di gestione documentale Canon consente, infatti, attraverso le Canon Smartapp di gestire in modo integrato e sicuro i flussi di stampa e i processi di digitalizzazione dei documenti, integrandoli con qualsiasi tipo di sistema aziendale, sia esso on premise, SaaS/PaaS basati su cloud o in ambiente ibrido.

Una Smartapp per tutte le esigenze di stampa

Nello specifico, la Smartapp “Stampa da Cloud” consente, attraverso la piattaforma uniFLOW Online, di stampare i documenti archiviati nel cloud direttamente dai dispositivi Canon image-RUNNER ADVANCE & i-SENSYS collegati, mentre “Stampa da Mobile Avanzata” estende il servizio di stampa aziendale agli utenti che utilizzano gli smartphone, abilitando la stampa sia all’interno che all’esterno della rete aziendale e consentendo di rilasciare documenti su qualsiasi dispositivo collegato a un server uniFLOW.

Completano l’offerta le Smartapp “Scan to Cloud”, “Rilascio sicuro delle informazioni” e “Accesso sicuro al dispositivo” create specificatamente per garantire la massima sicurezza all’interno dell’intero ciclo di vita delle informazioni.

Come riferito in una nota ufficiale da Davide Balladore, Product Business Developer Manager nel Marketing & Sales team di Canon Italia: «Il lavoro da remoto che ha interessato tantissimi di noi nei mesi appena trascorsi, ha messo in luce quanto sia strategico non solo avere accesso alle informazioni aziendali in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, ma anche poterle gestire in totale sicurezza. È necessario dunque che le aziende mettano in campo strategie tese ad assicurare una gestione efficiente dei workflow aziendali, investendo in tecnologia e in strumenti di collaborazione quali driver di innovazione. La suite Canon Smartapp rappresenta un ulteriore tassello del nostro commitment a supporto della digitalizzazione e ottimizzazione dei processi di business dei nostri clienti. Una suite di APP che dialogano con i dispositivi multifunzione e le piattaforme software Canon e in grado di soddisfare il modello di delivery e di personalizzazione più adatto alle richieste dei clienti, offrendo soluzioni on premise, in cloud o in ambienti ibridi».