Computer Gross: c’è l’accordo con Red Hat

Computer Gross sottoscrive un accordo di distribuzione con Red Hat e si rafforza nei mercati del software enterprise e del cloud

Computer Gross, distributore ICT di riferimento in Italia per il settore delle soluzioni e dei servizi a valore, ha sottoscritto un accordo di distribuzione per il mercato italiano con Red Hat.

Red Hat è il principale fornitore di soluzioni software open source enterprise, e sfrutta la collaborazione delle comunità per fornire tecnologie Linux, hybrid cloud, container e Kubernetes affidabili e ad alte prestazioni. Red Hat aiuta le aziende clienti ad integrare applicazioni IT nuove ed esistenti, a sviluppare applicazioni cloud-native del cloud, nonchè ad automatizzare, proteggere e gestire ambienti complessi.

Questa collaborazione permetterà a Computer Gross di rafforzare la propria leadership nel mercato italiano della distribuzione a valore di soluzioni enterprise software e cloud, supportando così l’ecosistema dei partner nelle aree ad elevato potenziale di crescita.

Partner di canale e clienti finali beneficiano delle capacità di costruire in modo più smart con le soluzioni Red Hat su una piattaforma ibrida che offre portabilità, libertà di scelta e supporto. Allo stesso tempo, possono variare il loro approccio commerciale – facendo crescere il loro business, creando nuovi flussi di reddito, costruendo relazioni a lungo termine grazie a un modello di sottoscrizione flessibile, approcciando i clienti in base alle loro esigenze, accedendo a nuovi mercati e sviluppando opportunità di upsell. Il rapporto cresce anche costruendo la fiducia e sviluppando relazioni più profonde attraverso offerte di servizi professionali e operativi che danno ai clienti nuove possibilità, con le soluzioni Red Hat che possono aiutare anche a raggiungere una possibile espansione, in quanto i clienti entrano a far parte di un ecosistema attivo di partner e beneficiano dell’accesso a nuovi mercati.

“La collaborazione con Red Hat rappresenta un passo ulteriore nella strategia di sviluppo sul mercato delle soluzioni cloud e ci consente di abilitare nuove opportunità di business e di crescita su nuovi ecosistemi di clientela. Questo annuncio è riconducibile alla strategia di crescita sostenibile e focalizzazione sulle aree a maggior valore aggiunto del mercato dell’Information Technology, ampliando l’offerta di soluzioni enterprise software e hybrid cloud, a fronte dell’aumento esponenziale della domanda in ambito multicloud da parte della clientela.” dichiara Paolo Castellacci, Presidente di Computer Gross.

“In Red Hat, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti nei loro sforzi per sviluppare applicazioni cloud-native e integrare, automatizzare, proteggere e gestire ambienti complessi. L’accordo di distribuzione con Computer Gross è un passaggio molto importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi e nella realizzazione della nostra vision in Italia. Ci attendiamo di vedere presto ulteriori aziende di tutti i settori migliorare i loro servizi grazie alle nostre soluzioni”, aggiunge Rodolfo Falcone, Country Manager Italia, Red Hat.