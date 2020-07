Toshiba: ecco l’hard disk da portare in vacanza

Toshiba propone l’hard disk in pendant con la “bella stagione”, per partire in “sicurezza” e non perdere neanche un momento di vacanza

Se siete dei workaholic o dei vacanzieri spensierati alla ricerca dello scatto perfetto Toshiba Electronics Europe ha la soluzione che fa per voi da mettere in valigia: Canvio Advance, l’hard disk esterno piccolo e compatto nella sua versione blu, tributo al Mediterraneo. Fino a 4TB di spazio di archiviazione, ma anche protezione e sicurezza grazie ai software Toshiba Storage Security e Toshiba Storage Backup, scaricabili gratuitamente, con cui sarà possibile impostare backup automatici a intervalli definiti dall’utente e proteggere ogni dato salvato tramite password. Non vi basta? Canvio Advance è anche super veloce perché i file vengono trasferiti in un attimo grazie alla tecnologia USB 3.0.

I ricordi, i momenti felici e “l’ufficio”, viaggeranno sempre con voi, senza alcuno stress. Con Canvio Advance tutto è sempre a portata di mano!