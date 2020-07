Linea RAMKLIMA di DKC per il raffreddamento, l’areazione e la protezione dei quadri elettrici

Il Gruppo DKC presenta la linea RamKlima una gamma completa di soluzioni per la climatizzazione e la ventilazione del quadro elettrico

Il Gruppo DKC, produttore di sistemi per il settore elettrotecnico, dell’automazione industriale e dell’accumulo e gestione dell’energia, presenta la linea RamKlima una gamma completa di soluzioni per la climatizzazione e la ventilazione del quadro elettrico, ideale in tutte le applicazioni in cui le temperature elevate rischiano di danneggiarne i componenti interni al quadro elettrico e comprometterne il funzionamento ottimale.

Il sistema RamKlima si compone di Condizionatori, Scambiatori aria/acqua, Raffreddatori a effetto Peltier, Ventilazione, Riscaldatori anticondensa, e una serie di pratici accessori e adattatori. Le soluzioni della linea RamKlima sono personalizzabili per soddisfare le diverse necessità di applicazione; sono prodotte nello stabilimento di Santa Palomba a Roma utilizzando le più efficienti e innovative tecniche di lavorazione per anticipare le esigenze di mercato.

CONDIZIONATORI RAMKLIMA: VERSATILITÀ E PROTEZIONE

I condizionatori della linea RamKlima offrono molteplici varianti di modello per il raffreddamento dei quadri di comando e degli armadi elettrici, sia in ambienti interni che esterni, con soluzioni adattabili ad ogni tipo di configurazione di impianto. Oltre a garantire la corretta climatizzazione dei quadri elettrici, i condizionatori progettati da DKC assicurano elevata protezione contro acqua, polvere e sostanze chimiche, consentendo il loro impiego anche in ambienti gravosi, caratterizzati da temperature particolarmente elevate, come impianti alimentari, siderurgici o farmaceutici. Tutti i modelli di condizionatori Indoor (versione TOP)sono equipaggiati con termostato digitale, display con indicazione di alta temperatura interna, on/off remoto, contatto per micro-porta e controllo seriale per monitoraggio remoto (opzionale) e dissipatore di condensa di serie.

VENTILAZIONE FILTRO: PIU’ RESISTENZA E MAGGIORE FUNZIONALITÀ

Il nuovo sistema di ventilatori filtro DKC è progettato per risolvere i problemi di areazione e raffreddamento degli armadi elettrici in tutti i casi in cui la temperatura ambiente (esterna armadio) risulti inferiore rispetto a quella desiderata all’interno del quadro elettrico. Costituito da un gruppo ventilante e da una griglia con filtro; il gruppo ventilante è disponibile in diverse taglie che consentono di ottimizzare la portata d’aria. La guarnizione in gomma termoplastica costampata consente maggiore protezione all’acqua e alle polveri, con l’elevato grado IP54 (in accordo con la normativa EN 60529 standard).