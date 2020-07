Design audace e pluripremiato per l’ultimo monitor AOC

Il display AOC U32U1 da 31.5” “Design by Studio F. A. Porsche” senza cornice su 4 lati è stato insignito del Red Dot Design Award

È un monitor da 31.5” messo a punto con il prestigioso Studio F. A. Porsche l’ultimo prodotto annunciato da AOC e insignito del Red Dot Design Award.

Il display professionale U32U1, risultato della combinazione dell’audace design della rinomata agenzia Studio F. A. Porsche e della tecnologia di altissimo livello di AOC, è un prodotto sofisticato e raffinato senza cornice su 4 lati, con risoluzione 4K e VESA DisplayHDR 600, proposto appena sotto i mille euro.

Pensato per i professionisti attenti al design, ma anche per gli utenti domestici, l’ultimo nato si distingue anche per altre straordinarie caratteristiche: il display frameless su 4 lati, sottile e inclinabile si eleva dal suo treppiede in metallo lucido, regolabile in altezza fino a 120 mm. La piastra posteriore in alluminio dagli angoli arrotondati, che ospita anche i connettori per i cavi, crea un raffinato contrasto con la cover posteriore piatta di colore grigio scuro. Una vera novità è che questa piastra rimane nella stessa posizione anche quando il display viene ruotato in posizione verticale (funzione pivot) in modo che i cavi rimangano nello stesso posto. Per una maggiore flessibilità, il display è inoltre dotato di una griglia VESA per il montaggio su supporti esterni o supporti a parete.

D’altra parte, con la mutevole percezione del lavoro e della vita privata, le persone sono spinte sempre di più a mettere in dubbio una netta divisione tra prodotti destinati all’uso professionale e quelli invece per uso personale. Il design dell’U32U1 riflette questo cambiamento. Si rivolge quindi a utenti con elevati requisiti estetici e si ispira alle tendenze di design dal gusto più classico. Il treppiede a forma tubolare crea un senso di leggerezza visiva e lo fa risaltare in qualsiasi ambiente e contesto d’uso.

Prestazioni eccellenti per ogni esigenza professionale

Il display IPS extra-large da 31,5’’ (80 cm) presenta una brillante risoluzione 4K/UHD (3840 x 2160 pixel). Grazie alla conformità con lo standard VESA Display HDR600, lo schermo offre una profondità di colore a 10 bit con un risultato di 1,07 miliardi colori. Le immagini brillano con un impressionante contrasto e i colori vanno dal bianco luminoso al nero più profondo. Il display copre inoltre il 135% della gamma sRGB, il 100% di quella AdobeRGB e il 98% dello spazio colore DCI-P3, che lo rende una scelta ideale per i professionisti e gli appassionati di video e fotografia, nonché per i designer.

L’ottima connessione con l’USB-C

Oltre al connettore DisplayPort 1.4, questo monitor presenta anche un HDMI 2.0, una porta USB-C e un hub USB 3.2. La connessione USB-C permette il DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook o da un altro computer. La USB Power delivery può al contempo caricare la batteria del notebook fino a 65 W e la USB 3.2 garantisce un trasferimento dati estremamente rapido.

Come riferito in una nota ufficiale da Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management in Europa: «La perfetta combinazione di tecnologia all’avanguardia ed eccezionale design è ciò che rende i nostri nuovi monitor sviluppati in collaborazione con Studio F. A. Porsche qualcosa di veramente speciale e unico. Dopo il grande successo dei nostri primi monitor prodotti insieme due anni fa, sono davvero lieto di presentare oggi un nuovo modello che spicca per il suo eccezionale design».

Per Christian Schwamkrug, Design Director in Studio F. A. Porsche: «In AOC abbiamo trovato un partner perfetto che non solo condivide la nostra idea di un design sofisticato e raffinato, ma addirittura ci ispira per raggiungere risultati sempre più eclatanti. La reciproca comprensione del significato di qualità e dell’importanza delle prestazioni ci consente di creare prodotti di alta qualità che soddisfano i più elevati standard tecnici ed estetici».