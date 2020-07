Rosenberger OSI, specialista del cablaggio, promuove la digitalizzazione e si concentra su standard di sicurezza elevati

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture innovative di cablaggio in fibra ottica in Europa, annuncia che la ristrutturazione dei processi organizzativi, completata diversi anni fa, si è dimostrata pienamente efficace.

Nell’ambito del progetto “KOMPASS”, tutti i processi aziendali sono stati digitalizzati e ottimizzati. Gli effetti positivi di questa ristrutturazione sono diventati particolarmente evidenti durante l’emergenza del Coronavirus, al punto che Rosenberger OSI vede confermata la sua posizione. Indipendentemente dal fatto che si tratti di risposte dei clienti, di comunicazione home office, di formazione o di elevati standard di sicurezza, grazie alla completa digitalizzazione tutti i progetti hanno potuto essere elaborati e portati a termine con successo negli ultimi mesi senza problemi.

Rosenberger OSI aveva già trasferito completamente l’azienda in un’organizzazione di processi nel 2015 nell’ambito del progetto “KOMPASS” lanciato nel quadro della sua strategia di crescita internazionale. La digitalizzazione completa dei processi di lavoro era l’obiettivo, che ha fatto dell’azienda un pioniere digitale nel settore delle PMI. Questo ha portato a processi aziendali stabili e altamente efficienti, in grado di reagire in modo molto flessibile ai cambiamenti delle condizioni di mercato e delle esigenze.

Il processo organizzativo si dimostra efficace

L’emergenza del Coronavirus ha messo Rosenberger OSI di fronte a molte sfide. Tuttavia, l’organizzazione flessibile dei processi e la relativa digitalizzazione si sono rivelati un vero vantaggio. Nel giro di due giorni, tutti i dipendenti sono stati in grado di svolgere i loro compiti da casa senza problemi con l’attrezzatura appropriata. Grazie alla comunicazione indipendente dal tempo e dal luogo, le richieste dei clienti hanno potuto essere esaudite a distanza. I processi aziendali e tutti i processi successivi sono stati estremamente stabili ed efficienti nonostante l’impiego dell’home office. Inoltre, è stato possibile garantire in ogni momento i consueti tempi brevi di risposta alle richieste dei clienti.

«La metà del nostro personale della sede centrale ha trasferito il proprio posto di lavoro in home office in qualche ora. Questo ha messo in evidenza l’impegno dei nostri collaboratori nei confronti dell’azienda e dei nostri clienti», afferma Thomas Schmidt, Amministratore Delegato di Rosenberger OSI. «I processi riorganizzati, che potevano essere completati in eccellenza nella normale attività quotidiana, sono stati sottoposti a un test di stress estremo a causa dell’eccezionale situazione causata dalla pandemia di Corona e hanno superato questo test a pieni voti», ha proseguito l’AD.

Formazione e supporto tramite seminari online

Per continuare a sostenere il personale nel lavoro da casa e garantire un equilibrio tra lavoro e vita privata, sono stati organizzati e condotti seminari online dall’Istituto Steinbeis. Sono state inoltre implementate soluzioni cloud per promuovere la collaborazione digitale all’interno e tra i team. «Il lavoro collaborativo digitale si è svolto senza intoppi dall’inizio. Fin dall’introduzione dell’organizzazione dei processi, la mentalità di lavoro è stata caratterizzata dal lavoro di squadra in combinazione con il lavoro indipendente e la sua relativa assunzione di responsabilità», riferisce Thomas Schmidt.

Successo delle attività di business grazie alla digitalizzazione

Nonostante le restrizioni in molti settori della vita sociale e professionale, le attività commerciali si sono svolte senza intoppi per i partner e i clienti di Rosenberger OSI. La struttura organizzativa flessibile e tuttavia solida, ha permesso di soddisfare puntualmente tutte le esigenze dei clienti. Soprattutto nelle aree di business data center, cablaggio degli edifici e comunicazioni mobile, Rosenberger OSI ha dovuto affrontare sfide estreme negli ultimi mesi a causa dell’aumento del volume di dati causato dall’emergenza Covid-19. In particolare nell’area dei servizi di data center Rosenberger OSI è stata in grado di supportare i propri clienti sin dall’inizio del lockdown, poiché gli operatori di data center hanno attualmente una grande necessità di aggiornare le loro infrastrutture e sono anche inclini a impegnarsi in questi investimenti.

Livello elevato di protezione dei dati e nuovo sistema di sicurezza in pianificazione

Pur con l’impiego dell’home office non è stato trascurato il fattore sicurezza in termini di protezione dei dati. L’azienda persegue uno standard molto elevato in questo senso. Rosenberger OSI sta attualmente pianificando la creazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni per il servizio secondo la norma ISO 27.001. L’azienda punta alla certificazione entro la fine dell’anno.