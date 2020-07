È partita con successo l’iniziativa Cinemobile Summer Tour 2020 di Cineteca Milano per portare il cinema all’aperto anche laddove le sale cinematografiche rimangono chiuse. E grazie alla potenza del laser, non è più necessario che sia buio, le proiezioni possono iniziare quando c’è ancora luce

La lunghezza delle giornate estive costringe spesso gli organizzatori delle proiezioni all’aperto a iniziare lo spettacolo la sera tardi, quando l’oscurità è sufficiente a garantire una buona visibilità dello schermo. Ma con i 6.000 lumen del videoproiettore laser Epson, questo non è un problema per il Cinemobile Summer Tour 2020, organizzato da Cineteca Milano.

Lo storico furgoncino Cinemobile Fiat 618 degli anni Trenta porta nelle piazze di Milano e provincia le proiezioni gratuite a cielo aperto per far rivivere il cinema “com’era una volta”, nella sua dimensione collettiva e orientata alla condivisione dei valori culturali. “Tutto il cinema in 50 minuti” è il format proposto: il pubblico può così seguire la storia del cinema attraversando le mode e i cambiamenti che hanno caratterizzato le varie epoche cinematografiche ed apprezzare al contempo la straordinaria qualità e nitidezza delle immagini grazie alla tecnologia Epson di videoproiezione laser.

“Grazie alla collaborazione con Epson – afferma Matteo Pavesi, Direttore Generale di Cineteca Milano – abbiamo coniugato l’intrattenimento con la qualità delle immagini e con la possibilità di apprezzarle anche quando c’è ancora luce”.

Questa soluzione garantisce infatti immagini dettagliate e di impatto elevato, oltre a colori più nitidi e dal contrasto straordinario per una migliore esperienza visiva. Non solo: assicura maggiore luminosità, una lunga durata operativa e interventi di manutenzione ridotti al minimo.

Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia, spiega: “Fin dall’inizio abbiamo capito che la nostra tecnologia laser era la soluzione ottimale per questo progetto perché garantisce una luminosità in grado di mantenere elevata l’attenzione degli spettatori e consente proiezioni più coinvolgenti, oltre a una fruizione dei contenuti ad alto valore aggiunto. Inoltre, non va dimenticata la caratteristica della sorgente laser che assicura bassi consumi energetici”