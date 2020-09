Con la nuova funzione Theater Optimizer JVC offre un importante incremento di prestazioni per i suoi proiettori 4K nativi e 8K e-shift

JVC annuncia l’offerta di un importante incremento di prestazioni per i suoi proiettori 4K nativi e 8K e-shift, grazie al quale i contenuti HDR vengono ottimizzati automaticamente in base alle caratteristiche di ogni ambiente Home Theater.

La nuova funzione Theater Optimizer analizza le caratteristiche dell’installazione per adattare in modo intelligente la mappatura dei toni. L’utente deve semplicemente inserire le dimensioni dello schermo e le caratteristiche di guadagno: sulla base di questi dati, la funzione Theater Optimizer regola una serie di impostazioni interne del proiettore in modo da ottimizzare le prestazioni HDR.

A riconferma della sua leadership nell’innovazione e nel supporto dei clienti, JVC renderà disponibile l’aggiornamento della funzionalità Frame Adapt HDR con Theater Optimizer come upgrade gratuito del firmware a novembre 2020 per tutti i clienti che abbiano acquistato i seguenti modelli: DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9, DLA-RS1000, DLA-RS2000 e DLA-RS3000.

Aggiornamento della funzionalità Frame Adapt HDR

JVC ha introdotto la funzionalità Frame Adapt HDR poco meno di un anno fa — aggiungendo la mappatura dinamica dei toni ai proiettori Home Theater 4K nativi e 8K con tecnologia e-shift. Con questo nuovo aggiornamento i Blue-Ray, i giochi e i contenuti in streaming 4K HDR10 vengono adattati automaticamente per ottimizzarne la luminosità, il colore e i dettagli a livello di fotogramma o di scena.

La gradazione dei colori dei contenuti HDR10 varia in funzione del materiale sorgente e considerando che anche la luminosità può variare sensibilmente, la visualizzazione ottimale può essere difficile. Usando l’algoritmo originale di JVC, la funzionalità Frame Adapt HDR analizza istantaneamente la luminosità di picco dei contenuti HDR10 (inclusi i titoli Dolby Vision) e regola la gamma dinamica ottimale in tempo reale. Tutte le impostazioni relative ai contenuti HDR10 vengono ottimizzate automaticamente per produrre la migliore qualità possibile delle immagini sullo schermo senza bisogno di regolazioni manuali.

Con Theater Optimizer addio a complicate regolazioni manuali

Ogni ambiente Home Theater presenta caratteristiche particolari così come ogni proiettore. La luminosità delle immagini varia da sistema a sistema ed è soggetta a cambiamenti nel tempo. Il nuovo Theater Optimizer di JVC è una funzione intelligente studiata per gestire queste caratteristiche peculiari.

Theater Optimizer permette all’installatore o all’utente di inserire le dimensioni dello schermo e le caratteristiche di guadagno, che variano in base alla tipologia di ambiente/installazione Home Theater e quindi calcola una serie di informazioni di installazione quali la posizione dello zoom, le condizioni della lampada e le relative impostazioni.

A questo punto il proiettore viene regolato automaticamente in modo da ottimizzare la mappatura dei toni e la luminosità. Con l’aggiunta di questa funzione ai modelli Frame Adapt HDR, JVC offre a tutti gli utenti la possibilità di visualizzare i contenuti HDR10 in funzione delle caratteristiche dell’ambiente di riproduzione senza bisogno di complicate regolazioni manuali.

L’elaborazione gamma a 18 bit viene mantenuta durante l’uso della funzione, facendo emergere i neri più intensi nelle scene scure, i bianchi più chiari nelle scene luminose e i colori più realistici; il risultato è una riproduzione delle immagini estremamente precisa con gradazioni fluide.

In risposta alle richieste degli utenti, nell’upgrade del firmware sono state inserite nuove impostazioni e alcuni miglioramenti alle operazioni da menu. La regolazione della luminosità Frame Adapt HDR è stata estesa a cinque livelli (al posto dei tre precedenti) e gli utenti possono scegliere la modalità delle immagini in base ai segnali in ingresso.

Sono state eliminate le complicate regolazioni manuali di singole impostazioni che erano richieste in precedenza. Grazie alle nuove funzioni aggiunte i proiettori JVC permettono di riprodurre tutta la pienezza delle immagini HDR con grande semplicità.