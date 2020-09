HMD Connect Pro è una soluzione di roaming globale pensata da HMD Global per dispositivi enterprise e IoT con controllo centralizzato delle SIM

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia HMD Connect Pro, una soluzione di roaming globale tramite SIM pensata per un utilizzo in ambito enterprise e IoT. Con HMD Connect Pro (disponibile da ottobre), le aziende possono ottenere grandi quantità di schede SIM, semplificare l’operatività legata alle esigenze di connettività in roaming e beneficiare di una console di gestione centralizzata per l’intera flotta di schede SIM HMD Connect Pro.

Diversificando ulteriormente l’offerta di servizi dell’azienda, HMD Connect Pro assicura alle imprese un modo più semplice per mantenere connessi smartphone e altri dispositivi aziendali. Si tratta di un servizio completo per le organizzazioni in cerca di una copertura in roaming globale sicura e trasparente.

HMD Connect Pro offre una gestione centralizzata delle SIM, garantendo controllo dei costi e prevenzione delle frodi, con informazioni sull’utilizzo dei dati e diagnostica in tempo reale, per una risoluzione ottimale dei problemi. Assicura, inoltre, flessibilità, una fatturazione trasparente e conveniente e una semplice ma efficace console di gestione delle SIM, con tariffe che soddisfano le esigenze di utilizzo di ogni azienda, indipendentemente dal numero di paesi in cui opera.

Connettività globale e flessibile

Con oltre 600 reti in più di 160 Paesi, HMD Connect Pro offre una copertura globale per un roaming flessibile a pagamento in tutto il mondo, scongiurando le sfide che le aziende potrebbero trovarsi ad affrontare. Il supporto 4G/LTE insieme a 2G e 3G, ove necessario, soddisferà le esigenze di connettività per l’uso aziendale o per l’implementazione dell’IoT.

Inoltre, la totale trasparenza sui costi e i modelli di prezzo competitivi garantiscono la massima tranquillità di spesa: si paga in base all’utilizzo, adattando la piattaforma per soddisfare le proprie esigenze, indipendentemente dalla frequenza con cui mutano, e beneficiando del massimo della flessibilità.

Gestione centralizzata delle SIM

Semplice e intuitiva, la console di gestione centralizzata basata su browser offre all’IT il controllo completo sulla flotta di SIM HMD Connect Pro consentendo di gestire tutti gli elementi di ogni singola SIM – attiva o sospesa – e di configurare la console per assegnare disposizioni che soddisfano al meglio le proprie esigenze:

Alert e azioni, oltre a notifiche per aspetti di primaria importanza

Diagnostica live per una panoramica sul sistema e una semplice risoluzione dei problemi in ogni momento

Attivazione e sospensione di ogni SIM con un semplice clic – senza il coinvolgimento dell’utente. L’IMEI lock invia una notifica nel caso in cui la SIM venga inserita in un altro dispositivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Janne Lehtosalo, VP Services, HMD Global: “La sicurezza è sempre stata una priorità in HMD Global. Hardware, software, servizi sicuri per i consumatori e ora anche per i nostri clienti enterprise. Il nostro successo in ambito aziendale testimonia la fiducia che le imprese di ogni dimensione ripongono nei nostri prodotti. In una fase in cui ci trasformiamo in un’azienda che offre servizi e dispositivi mobile, HMD Connect Pro rappresenta un’evoluzione naturale. Forniremo un’esperienza di roaming globale quasi illimitata ai clienti aziendali con sicurezza e semplicità d’uso sia per i professionisti dell’IT che per gli utenti finali all’avanguardia».

Sempre più telefoni Nokia nel programma Android Enterprise Recommended

Per Andrej Sonkin, General Manager Enterprise Business, HMD Global: «Siamo davvero orgogliosi del feedback positivo raccolto negli ambienti enterprise dal nostro portfolio di device Nokia Android One inclusi nel programma Android Enterprise Recommended. Con il lancio di Nokia 3.4 e Nokia 8.3 5G, il numero totale di smartphone AER sale a 20 modelli, offrendo ai nostri clienti una scelta più ampia che mai. Come per le aspettative sui telefoni Nokia da parte dei consumatori di tutto il mondo, anche i nostri clienti aziendali non possono correre rischi per quanto riguarda sicurezza e funzionalità. Con il lancio di HMD Connect Pro, siamo in grado di crescere ulteriormente in questo spazio e di offrire alle aziende una soluzione sicura e affidabile su cui possono fare affidamento».