L’avanzata del cloud sta profondamente cambiando il mercato della telefonia, spingendo i tradizionali operatori del settore a modificare il loro modo di lavorare e rivedere le loro prospettive. In questo contesto TeamSystem Communication ha deciso di organizzare una serie di webinar rivolti a chi ancora non conosce i vantaggi offerti dal cloud e dalla tecnologia VOIspeed

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia una serie di webinar dedicati a chi non si è ancora avvicinato alle soluzioni di telefonia software basata sul cloud e agli installatori dei tradizionali centralini telefonici.

Le imprese, per la gestione dei servizi di fonia, fino a non molti anni fa si avvalevano esclusivamente di soluzioni hardware cui facevano capo una o più postazione di controllo da cui i centralinisti smistavano le telefonate in arrivo. Con l’avvento delle soluzioni digitali, le possibilità e i servizi offerti crebbero notevolmente e con loro anche le aziende di telefonia e impiantistica, che arrivarono a coprire la quasi totalità del mercato.

Nei primi anni 2000 alcuni pionieri, tra cui gli sviluppatori di VOIspeed, introdussero poi un’importante innovazione con la trasformazione del centralino in un applicativo di rete che girava su PC, una caratteristica che consentiva di ridurre i costi, offrire una maggior scalabilità e nuovi servizi a elevato valore aggiunto, che i rivenditori d’informatica e i system integrator iniziarono a proporre con crescente successo. Il processo di digitalizzazione delle imprese tuttora in corso e l’esponenziale diffusione degli smartphone dell’ultimo decennio hanno poi contribuito alla definitiva affermazione delle soluzioni software nell’ambito della telefonia, una tendenza che è stata ulteriormente accelerata dall’avvento del cloud e, negli ultimi mesi, dalle stringenti necessità di consentire alle persone di continuare a lavorare da remoto.

Per far comprendere i vantaggi e le funzionalità nell’ambito della unified communications offerte da VOIspeed UCloud, nonché le motivazioni per cui oggi più che mai è necessario compiere il passaggio verso le soluzioni cloud, TeamSystem Communication ha deciso di organizzare una serie di webinar attraverso i quali gli operatori potranno avere anche un confronto diretto con i creatori di una delle tecnologie che sta contribuendo a rivoluzionare il mondo della telefonia.

“L’emergenza sanitaria dei mesi scorsi ha cambiato per sempre il modo di lavorare di molte persone ed evidenziato, come mai prima d’ora, l’esigenza per imprese e organizzazioni di poter contare su strumenti flessibili e innovativi per la collaborazione a distanza. In questo contesto le soluzioni di telefonia software, sempre più spesso in cloud, hanno dimostrato in modo evidente i vantaggi che offrono rispetto ai tradizionali centralini hardware, che ormai hanno imboccato il viale del tramonto”, ha dichiarato Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto di TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “Questa inarrestabile tendenza ci ha convinto della necessità di organizzare una serie di webinar rivolti a coloro che ancora non hanno avuto modo di apprezzare i plus e la flessibilità delle tecnologie di telefonia cloud e agli installatori dei tradizionali centralini, nel corso dei quali avremo modo di spiegare la nostra vision, parlare del futuro del settore, delle opportunità che offrirà e degli strumenti che siamo in grado di mettere a loro disposizione per consentirgli di coglierle”.